Appels à un dépistage pancanadien du virus qui affecte les nouveau-nés

Environ un bébé sur 200 qui naît au Canada aujourd’hui aura un virus qui peut entraîner une perte auditive, une déficience intellectuelle ou une perte de vision.

Le cytomégalovirus congénital (CMV) fait « partie de la famille des virus de l’herpès », a déclaré le Dr Ari Bitnun, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Hospital for Sick Children de Toronto, à CTV National News.

«Il y en a tout un tas, donc c’est lié au virus qui cause la mono et les boutons de fièvre. C’est très fréquent. »

Cependant, seules la Saskatchewan et l’Ontario effectuent le dépistage du CMV chez les nouveau-nés.

L’écart dans le dépistage a conduit Rob Tétrault, cofondateur de CMV Canada et père d’un garçon né avec le CMV, à faire pression pour le dépistage dans toutes les provinces.

« Nous avons des enfants malades et nous choisissons de ne pas les identifier. Nous choisissons de ne pas les traiter », dit-il.

Le père de Winnipeg espère accroître la sensibilisation en courant à travers la province lors d’un marathon de 12 jours de la frontière de la Saskatchewan à la frontière de l’Ontario, comblant ainsi «l’écart de dépistage», dit-il. Il demande aux gens de s’inscrire, de faire un don et de courir avec lui pour sensibiliser le public.

« C’est la première cause de handicap infantile, la première cause de perte auditive non génétique. C’est beaucoup plus courant que les gens ne le pensent et personne n’en a jamais entendu parler.

Au Manitoba, où les nouveau-nés ne sont pas soumis à un dépistage du CMV, des travaux sont en cours pour établir un processus.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré dans un communiqué: “La Santé publique du Manitoba s’est engagée à mettre en place un processus de dépistage ciblé du cytomégalovirus congénital (cCMV) et suit l’impact des programmes universels de dépistage du cCMV dans d’autres juridictions”.



PARENTS “SURPRIS” APRÈS AVOIR ENTENDU PARLER DU CMV : EXPERT

Le CMV est transmis par les fluides corporels comme la salive, l’urine, le sang, les larmes, le sperme et le lait maternel.

“Si vous attrapez une infection à CMV pendant la grossesse et qu’elle est transmise au fœtus, cela peut avoir des conséquences importantes pour le fœtus”, déclare Bitnun.

Bitnun dit que les mères avec des tout-petits dans les garderies peuvent être plus sensibles au CMV. Son conseil est de se laver les mains régulièrement, surtout après avoir changé une couche, et de ne pas partager de nourriture ou d’ustensiles avec un tout-petit.

Les antiviraux peuvent être utilisés pour traiter l’infection, et pendant que des essais de vaccins sont en cours, le travail se poursuit.

« La plupart des mères qui viennent me voir avec un bébé atteint du CMV congénital sont surprises de n’avoir jamais entendu parler du CMV », dit Bitnun. “Et je pense que nous avons fait un travail de plaidoyer terrible dans ce sens, car il existe des interventions simples qui réduiront le risque qu’une femme contracte le CMV pendant la grossesse.”

Dans le cadre des dépistages, les nouveau-nés subissent un test de piqûre au talon, permettant aux médecins de prélever une petite quantité de sang. Il est vérifié pour des conditions génétiques, métaboliques, sanguines ou hormonales qui peuvent ne pas être apparentes à la naissance, mais qui pourraient causer de graves problèmes de santé.



ÉTAT ACTUEL DU DÉPISTAGE DU CMV AU CANADA

L’Ontario a inclus le CMV dans son programme de dépistage néonatal en 2019 et en 2022, la Saskatchewan est devenue la deuxième province à le faire.

Francesca Jones a été le premier bébé diagnostiqué dans le cadre d’un programme pilote de dépistage du CMV en 2018. Elle est née sourde et a reçu des implants cochléaires à l’âge de six mois. Elle a maintenant quatre ans et demi, en bonne santé et heureuse.

Son diagnostic précoce a permis aux médecins de l’aider à obtenir rapidement un traitement contre la perte auditive, ce dont son père, William Jones, se dit reconnaissant.

« Vous attrapez tôt les enfants qui peuvent avoir de graves handicaps », dit Jones. « Si les médecins peuvent intervenir avec certaines thérapies, cela peut avoir un effet énorme sur la vie de cette personne à long terme. Je pense que c’est juste une évidence.