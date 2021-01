Le nouvel interprète ASL du PRÉSIDENT Joe Biden a été dévoilé comme dirigeant un groupe Facebook pro-Trump partageant des vidéos de droite diffusant de fausses informations sur les élections.

L’interprète professionnelle en langue des signes Heather Mewshaw a été présentée lundi par l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un remaniement des communications du nouveau président.

Il a été révélé plus tard que Mewshaw gère la page Facebook Hands of Liberty, qui partage des vidéos pro-Trump et de la désinformation sur les vaccins, a rapporté Le magazine Time.

Le groupe s’appelait Right Side ASL avant d’être supprimé par Facebook en novembre après avoir été «signalé pour violation des normes communautaires».

Des vidéos de Mewshaw, diplômée d’université, la montrent portant un chapeau MAGA, ainsi que la signature de vidéos contenant de la désinformation sur les vaccins et de fausses déclarations sur les élections et les émeutes du Capitole.

Dans une vidéo intitulée «Merci le président Trump de l’équipe ASL du côté droit!» et posté sur Gronder le 20 janvier, l’interprète ASL Mewshaw enfile un chapeau MAGA et fait signe à Trump de danser sur la chanson YMCA.

Une autre vidéo dans laquelle elle se connecte s’intitule: «CE QUI S’EST VRAIMENT ARRIVÉ le 6 janviere? »

Le groupe Facebook Hands of Liberty a également présenté une vidéo affirmant que «Joe Biden n’est littéralement et légalement pas le président élu», rapporte Time.

The Sun a contacté Mewshaw pour commenter son implication dans le groupe.

Plus de 1 000 personnes ont maintenant signé une pétition pour que Mewshaw soit démis de ses fonctions d’interprète lors des points de presse quotidiens de la nouvelle administration, invoquant un «conflit d’intérêts».

«La communauté sourde est scandalisée quand elle a vu sa présence», a écrit l’organisateur de la pétition Trevor Baldwin.

«Ses actions sont contraires à l’éthique et nuisibles à la communauté sourde dans son ensemble.»

Parmi ceux qui réclamaient son retrait, l’enseignant sourd Jonathan Reynolds a déclaré que le port d’un chapeau MAGA lors de l’interprétation était une «violation du contrat».

«Les interprètes ne doivent montrer aucune des faveurs qu’ils soutiennent et ne montrent aucun conflit d’intérêts», a-t-il ajouté.

Jon Henner, professeur assistant à l’Université de Caroline, qui étudie l’ASL et est sourd, a déclaré: «Des problèmes apparaissent lorsque nous supposons que tous les interprètes sont des entités neutres. C’est une hypothèse fausse. Tout le monde a des préjugés.

«S’il y a une déconnexion idéologique entre l’interprète et l’orateur, alors il y a une possibilité que l’interprétation soit biaisée CONTRE l’orateur.

«Il est PROBLÈME pour l’interprète qui est le visage public de la Maison Blanche Biden d’être associé à des campagnes de désinformation de la droite alternative.»

Le retrait de Right Side ASL de Facebook a été annoncé dans une vidéo en novembre qui présentait la signature de Mewshaw.

Le message disait: « Triste nouvelle: notre page Facebook, Right Side ASL Backup, a été signalée pour violation des normes de la communauté et sera supprimée à tout moment. »

Depuis que des rapports sur le soutien partisan de Mewshaw ont émergé, la page Facebook Hands of Liberty ASL semble également avoir été supprimée.

Il a également fermé ses comptes Twitter, Instagram et Parler.

Les vidéos de l’interprète professionnel ASL – qui travaille dans le domaine depuis plus de deux décennies – peuvent toujours être visionnées sur Rumble, le site de médias sociaux MeWe et la chaîne de télévision en ligne Gab.

Les avertissements sur les sites lisent: «Ce n’est pas notre vidéo originale. Hands of Liberty fournit, sur demande, des services d’interprétation ASL à la communauté sourde pour le contenu vidéo en ligne inaccessible. Ce service est fourni par des bénévoles.

«N’oubliez pas que la censure est considérée comme un acte de violence et d’oppression qui cause un traumatisme à toutes les personnes impliquées.»

L’Association nationale des sourds a déclaré qu’elle était «heureuse d’être témoin de l’histoire en gestation», a rapporté le MailOnline, mais a ajouté: «Toute personne qui engage un interprète ASL doit veiller à ce qu’elle soit correctement approuvée pour tout travail d’interprète, qu’il s’agisse d’un rendez-vous médical, d’un entretien d’embauche, d’une procédure judiciaire ou d’un point de presse de la Maison Blanche. «

Mewshaw a pu être vu sur le flux YouTube de la Maison Blanche de la conférence de presse de lundi.

Psaki avait déclaré que l’inclusion de Mewson faisait partie des «efforts d’accessibilité et d’inclusion de cette administration».

«Le président s’est engagé à bâtir une Amérique plus inclusive, plus juste et plus accessible pour tous les Américains, y compris les Américains handicapés et leurs familles», a-t-elle ajouté.

En août dernier, l’Association nationale des sourds s’est jointe à cinq personnes sourdes pour poursuivre Trump et l’attachée de presse Kayleigh McEnany, affirmant que le fait de ne pas fournir d’interprète avait miné la capacité des Américains sourds et malentendants à accéder aux informations clés sur la pandémie de coronavirus.

Le mois suivant, un juge fédéral a ordonné à la Maison Blanche d’inclure l’interprétation en langue des signes américaine à tous les briefings télévisés sur les coronavirus.