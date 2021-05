Appels à mettre fin aux frappes aériennes alors que les attaques s’intensifient

Des milliers de personnes à travers le pays ont rejoint les manifestations mondiales ce week-end pour être solidaires des Palestiniens à Gaza et exiger la fin des frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus de 192 civils.

Les manifestations se sont étendues jusqu’à Los Angeles à New York samedi, le 73e anniversaire d’al-Nakba, signifiant «catastrophe», ainsi nommée pour l’expulsion de 1948 de plus de 700 000 Palestiniens de leur domicile à Jérusalem-Est.

À Louisville, Kentucky, un étudiant organisateur de l’université a déclaré au Courier-Journal que la commémoration de cette année était particulièrement importante.

« Ce n’est pas seulement une question palestinienne; c’est une question de droits de l’homme », a déclaré l’étudiante, qui ne voulait pas être nommée par souci pour la sécurité de sa famille palestinienne. « C’est une question humanitaire, et en tant qu’Américains, nous avons le devoir d’en parler parce que nos propres impôts financent l’armée israélienne. »

Plus à l’ouest, un rassemblement à Phoenix a vu des centaines de personnes se rassembler au Capitole pour être solidaires des Palestiniens.

Jamil Naser de l’Arizona Palestine Solidarity Alliance a déclaré lors du rassemblement que les manifestants s’étaient rassemblés pour «réaffirmer notre engagement dans la lutte du peuple palestinien, pour la justice, le retour et la libération».

« En ce jour, nous devons comprendre que les Palestiniens ne sont pas dans un conflit, ils sont dans une lutte pour la libération », a déclaré Naser. « Une grande raison pour laquelle cette lutte semble insurmontable est que le soutien extérieur qu’Israël reçoit de tous les coins du monde, mais en fin de compte, il n’y a pas de plus grand coupable que le gouvernement des États-Unis. »

Naser, repris par d’autres orateurs, a déclaré que les États-Unis aidaient et aidaient militairement Israël « tout en détournant les yeux et en offrant une couverture à Israël alors qu’ils commettaient d’innombrables violations des droits humains contre le peuple palestinien ».

Au milieu des avertissements d’une « guerre à grande échelle », L’administration Biden dépêche un envoyé au Moyen-Orient

Dimanche, un rassemblement massif de 4 000 personnes dans les rues de Paterson, New Jersey, a défilé et a crié des chants de «Palestine libre» et «L’occupation doit disparaître».

Les organisateurs de l’une des plus grandes communautés arabes et palestiniennes des États-Unis ont demandé aux gens d’appeler leurs élus pour exiger qu’ils parlent pour les droits des Palestiniens et mettent fin à l’aide inconditionnelle à Israël.

Les responsables américains devraient reconnaître que la cause des troubles «est une politique inhumaine, injuste et oppressive» envers les Palestiniens, a déclaré Sayel Kayed, président de la section du New Jersey des musulmans américains pour la Palestine.

A Memphis, Tennessee, des chants de « L’occupation est un crime de Memphis à la Palestine » et « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre » sonnaient dans les airs alors qu’un groupe de 300 marchait vers le National Civil Rights Museum.

Cheikh Anwar Arafat s’est entretenu avec des partisans de la foule de Memphis, leur disant que sa famille à Gaza devait évacuer leurs logements et qu’il avait reçu un texto de sa tante qu’il pensait être le dernier.

« (Les Palestiniens) savent que vous êtes ici, et votre présence leur donne de la force », a déclaré Arafat. « Tu devrais être fier. »

La circulation était au point mort alors que près de deux mille manifestants défilaient à Dearborn, une banlieue de Detroit.

« Cela ne s’est pas produit seulement au cours des deux dernières semaines à Jérusalem et à Gaza, cela se produit depuis 1948 », a déclaré Amer Zahr, président de Nouvelle Génération pour la Palestine lors du rassemblement. «Ils utilisent des mots à la télévision comme« expulsion »et« affrontements », ce n’est pas vrai. (Ils disent) c’est un conflit, non ce n’est pas le cas. C’est une occupation, c’est l’apartheid et c’est un nettoyage ethnique et cela dure depuis 73 ans.

À l’étranger, la police anti-émeute française a tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau samedi à Paris alors que les manifestants soutenant les Palestiniens dans la bande de Gaza ont défié l’interdiction de marcher dans la capitale française.

Samedi également, des milliers de personnes ont défilé sur l’ambassade d’Israël à Londres pour protester contre les attaques israéliennes, qui comprenaient une frappe aérienne qui a rasé un bâtiment de 12 étages à Gaza abritant des médias, dont l’Associated Press.

Les rassemblements surviennent alors que les Israéliens et les Palestiniens connaissent l’explosion de conflit la plus violente depuis 2014, à la suite de l’escalade des tensions due aux raids israéliens sur la mosquée Al-Aqsa au cours de la dernière semaine du mois sacré musulman du Ramadan et en attendant les expulsions de domicile des Palestiniens à Jérusalem-Est par Groupes de colons israéliens.

Dimanche, les frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza ont rasé trois bâtiments et tué au moins 42 personnes, selon l’Associated Press, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière depuis que de violents combats ont éclaté entre Israël et les dirigeants militants du territoire du Hamas il y a près d’une semaine.

L’assaut a déplacé quelque 34 000 Palestiniens de leurs foyers, a déclaré l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, où huit ministres des Affaires étrangères ont parlé du conflit.

Les efforts de la Chine, de la Norvège et de la Tunisie pour amener l’organe de l’ONU à publier une déclaration, y compris un appel à la cessation des hostilités, ont été bloqués par les États-Unis, qui, selon les diplomates, craignent de s’ingérer dans les efforts diplomatiques pour arrêter la violence.

Contribuant: Emma Austin, Louisville Courier-Journal; Audrey Jensen, République de l’Arizona; Hannan Adely, North Jersey; Dima Amro et Katherine Burgess, appel commercial de Memphis; Miriam Marini et Niraj Warikoo, Detroit Free Press; The Associated Press