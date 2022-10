Appels à l’aide, corridor humanitaire alors que les gangs assiègent Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Les Nations Unies proposent un «couloir humanitaire» dans la capitale haïtienne pour aider les gens à obtenir de l’essence et de l’aide au milieu d’une crise croissante alors que les gangs continuent de bloquer les routes et l’accès à certaines zones, y compris à un terminal de carburant clé dans Port-au-Prince.

Le gang le plus puissant d’Haïti a même décidé de bloquer l’accès au plus grand terminal de carburant, avertissant que ses membres y resteront jusqu’à ce qu’Henry démissionne et que les prix du carburant soient réduits.

“La crise que traverse Haïti affecte la population sur tout le territoire et les personnes les plus vulnérables sont les premières à souffrir du blocage”, a-t-il ajouté dans son communiqué.

Le dépôt de carburant bloqué par des gangs est inutilisable depuis le 12 septembre, coupant environ 10 millions de gallons de diesel et d’essence et plus de 800 000 gallons de kérosène stockés sur place. De nombreuses stations-service sont fermées et d’autres s’épuisent rapidement.