Appels à l’aide, corridor humanitaire alors que les gangs assiègent Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Les Nations Unies proposent un «couloir humanitaire» dans la capitale haïtienne pour aider les gens à obtenir de l’essence et de l’aide au milieu d’une crise croissante alors que les gangs continuent de bloquer les routes et l’accès à certaines zones, y compris à une clé terminal de carburant à Port-au-Prince.

Le bureau de l’ONU en Haïti a déclaré dans un communiqué de presse que les blocages, en particulier celui d’accès au terminal pétrolier de Varreux, sapent les efforts pour résoudre les problèmes dans le pays des Caraïbes, en particulier la résurgence du choléra après trois ans sans cas signalés.

Le Bureau du Coordonnateur Résident et Humanitaire des Nations Unies en Haïti a fait la proposition mercredi.

Tard mercredi, le Premier ministre Ariel Henry a également appelé à l’aide de la communauté internationale pour faire face à la crise de son pays, aggravée le mois dernier lorsqu’il a annoncé que les subventions aux carburants seraient supprimées, faisant doubler les prix et obligeant les gens, y compris les membres de gangs, à manifester dans les rues. .

Le gang le plus puissant d’Haïti a même décidé de bloquer l’accès au plus grand terminal de carburant, avertissant que ses membres y resteront jusqu’à ce qu’Henry démissionne et que les prix du carburant soient réduits.

Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, la violence a monté en flèche en Haïti alors que les gangs se battent pour le territoire, et le gouvernement a du mal à réprimer.

L’ONU a déclaré que le blocus du terminal pétrolier “a entraîné la fermeture de centres de santé au cours des dernières semaines et provoqué l’interruption des services de traitement de l’eau”, posant un problème pour prévenir le choléra.

“La crise que traverse Haïti affecte la population sur tout le territoire et les personnes les plus vulnérables sont les premières à souffrir du blocage”, a-t-il ajouté dans son communiqué.

Le dépôt de carburant bloqué par des gangs est inutilisable depuis le 12 septembre, coupant environ 10 millions de gallons de diesel et d’essence et plus de 800 000 gallons de kérosène stockés sur place. De nombreuses stations-service sont fermées et d’autres s’épuisent rapidement.

The Associated Press