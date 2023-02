Appels à la “trahison” alors que le Parlement serbe débat du Kosovo – News 24

Le président Vucic est pris entre les partis pro-OTAN et les nationalistes l’accusant de trahison

Plusieurs parlementaires serbes se sont bagarrés et ont failli en venir aux mains jeudi, au milieu d’un discours du président Aleksandar Vucic sur la proposition occidentale concernant la province séparatiste du Kosovo.

“Je n’ai jamais vu de tels sauvages, c’est incroyable, honte à vous” Vucic a déclaré depuis le podium alors que les législateurs en venaient presque aux mains.

Les fracas ont éclaté après que Vucic a déclaré qu’il avait l’intention de continuer à négocier avec les États-Unis et l’UE, tout en restant fidèle à la “Saintes Écritures” de la constitution serbe.

“Je choisirai toujours la Constitution, mais je me battrai aussi longtemps que je le pourrai, je refuse d’isoler la Serbie et de faire souffrir notre peuple, de jouer le héros sur le dos de quelqu’un d’autre ou d’être le donneur du sang de quelqu’un d’autre”, dit Vucic.

Plusieurs membres de l’opposition nationaliste ont brandi des pancartes imprimées sur lesquelles on pouvait lire “Trahison” et “Non à la capitulation !” Pendant ce temps, les partis pro-occidentaux ont insisté pour que le gouvernement reconnaisse le Kosovo comme indépendant et impose des sanctions contre la Russie.

En cause était la proposition franco-allemande pour le Kosovo présentée à Belgrade le mois dernier, qui n’a toujours pas été rendue publique. Cela n’a pas empêché les législateurs de le décrire soit comme un ultimatum inacceptable, soit comme une offre que la Serbie ne peut pas refuser.

Le chef des Nouveaux démocrates serbes, Milos Jovanovic, l’a qualifié de copie conforme du pacte des deux Allemagnes de 1972, affirmant qu’il conduirait en pratique à l’établissement de “Grande Albanie” et la disparition totale des Serbes de la province. Le plan ne peut pas être modifié et doit être entièrement rejeté, a soutenu Jovanovic, tandis que Zoran Lutovac du Parti démocrate a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas en fait d’un ultimatum et qu’il devait être accepté.

Marinika Tepic du Parti Liberté et Justice a appelé Vucic à « Harmoniser la politique étrangère avec l’UE et sanctionner la Russie… pour éviter que des sanctions ne nous soient imposées.















La coalition au pouvoir de Vucic compte 155 sièges sur les 250 membres de Narodna Skupstina, il semblait donc avoir suffisamment de soutien pour tout ce qu’il décidait de faire. La Serbie ne rejoindra pas l’OTAN, a-t-il soutenu, mais cela ne peut pas empêcher le bloc dirigé par les États-Unis d’admettre le Kosovo.

L’OTAN a pris le contrôle de la province après des mois de bombardement de la Serbie en 1999 au nom d’une insurrection d’ethnie albanaise. Le gouvernement provisoire de Pristina a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien de l’Occident. Soutenu par la Russie et la Chine, Belgrade a jusqu’à présent réussi à résister aux pressions pour reconnaître le Kosovo.

Vucic a blâmé le gouvernement dirigé par les démocrates pour “donner” Kosovo, appelant certains députés de l’opposition “voleurs et traîtres” équivalant à un “coalition anti-étatique”. Il a également insisté sur le fait qu’il n’avait encore rien signé.

“Je ne suis pas pour le Kosovo à l’ONU et je ne reconnaîtrai jamais un Kosovo indépendant” il a répété plusieurs fois.

Pendant ce temps, le groupe nationaliste People’s Patrol a appelé à un rassemblement de masse devant les bureaux présidentiels le 15 février – un jour férié célébrant la première constitution de la Serbie – pour “abattre le régime traître de Vucic” et rejettent toute forme de reconnaissance du Kosovo.