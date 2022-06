Appels à la fin des restrictions de voyage COVID dans un contexte de retards

Alors que les retards et les longues files d’attente continuent de frustrer les voyageurs aériens qui traversent l’aéroport le plus achalandé du Canada, l’industrie du voyage et du tourisme a demandé au gouvernement fédéral d’assouplir les mesures de voyage COVID-19 restantes afin d’accélérer le service et de remédier aux pénuries de personnel.

Alors que de nombreuses restrictions liées à la COVID-19 ont été en grande partie levées au niveau provincial et territorial, de nombreuses mesures fédérales affectant les voyages restent en place, notamment un mandat de vaccination pour les voyageurs aériens, l’utilisation obligatoire de l’application ArriveCAN pour ceux qui entrent au Canada et la COVID-19 randomisée. 19 tests à l’arrivée.

La semaine dernière, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont annoncé que les restrictions à la frontière seraient prolongées au moins jusqu’au 30 juin.

Monette Pasher, présidente par intérim du Conseil des aéroports du Canada, affirme que ces mesures sanitaires « enlisent le système ».

« Nous sommes revenus à des volumes de voyages réguliers – nous sommes à 70% maintenant. Il est très difficile de respecter ces restrictions de santé publique », a déclaré Pasher à Your Morning de CTV mercredi. « Nous pouvions le gérer quand nous étions au milieu de la pandémie et qu’il n’y avait pas beaucoup de gens qui bougeaient, mais maintenant nous avons tourné le coin et nous devons vraiment aller de l’avant. »

Le conseil demande également au gouvernement fédéral de lever les mandats des vaccins pour les employés sous réglementation fédérale, citant les pénuries de personnel généralisées qui ont touché tout, des bagagistes au contrôle de sécurité et à l’Agence des services frontaliers du Canada.

« Cela nous aiderait à aller de l’avant et à réembaucher certains de ces travailleurs qui ont une habilitation de sécurité et qui sont déjà formés », a déclaré Pasher.

Les pénuries de personnel sont également dues au départ d’employés de l’industrie du voyage en raison de restrictions et d’arrêts de travail. Beth Potter, PDG de l’Association de l’industrie touristique du Canada, affirme que 400 000 personnes ont quitté l’industrie au cours des deux dernières années.

« C’est une situation de crise en ce qui nous concerne et nous devons la voir traitée très rapidement », a déclaré Potter à CTV News Channel mercredi.

Duncan Dee, ancien chef de l’exploitation d’Air Canada, estime que la levée des restrictions affectant les voyageurs aidera à éliminer le goulot d’étranglement aux arrivées, et affirme que les mesures COVID-19 ont rendu quatre fois plus long le passage des douanes et de l’immigration.

« Avant la pandémie, il fallait environ 30 à 60 secondes par voyageur pour passer les douanes et l’immigration. Maintenant, cela prend quatre fois plus de temps que cela, mais ils n’ont pas augmenté le nombre d’employés quatre fois », a-t-il déclaré à CTV News Channel. mercredi.

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui exploite Pearson, a entre-temps appelé le gouvernement fédéral à « rationaliser ou éliminer de toute urgence les exigences de santé publique héritées dans les aéroports canadiens ».

La situation laisse les voyageurs frustrés, certains allant en ligne pour exprimer leurs expériences.

L’ancien joueur de la LNH Ryan Whitney a récemment détaillé sa nuit chaotique de retards à l’aéroport international Pearson de Toronto dans un vidéo publiée sur Twitter lundioù il a qualifié l’aéroport Pearson de « pire endroit sur terre » après avoir attendu plusieurs heures pendant plusieurs lignes et avoir dû faire face à plusieurs vols reprogrammés.

Le maire de Toronto, John Tory, a qualifié les retards d' »inacceptables » et a déclaré avoir discuté avec la PDG de la GTAA, Deborah Flint, ainsi qu’avec le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, et le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, de la nécessité de résoudre tous les problèmes qui affligent l’aéroport.

« La situation à l’aéroport n’est pas acceptable telle qu’elle est actuellement. Ce n’est tout simplement pas acceptable », a déclaré Tory lors d’une conférence de presse mardi matin. « Ce n’est pas seulement un problème de Toronto. (Pearson) est la porte d’entrée vers tout le Canada. »

« DES AJUSTEMENTS SONT EN VIGUEUR » : ALGHABRA

Alghabra a déclaré mardi aux journalistes à Ottawa que le gouvernement fédéral envisageait d’ajouter des ressources et de remédier aux goulots d’étranglement des aéroports. Il a également souligné l’embauche récente de 400 nouveaux agents de contrôle de l’ACSTA.

« Quand nous aurons une annonce prête à faire, vous l’entendrez », a-t-il déclaré.

Transports Canada indique que les 400 nouveaux agents de contrôle suivront « un programme d’intégration plus flexible pour que ces agents soient formés et travaillent plus rapidement ».

Mais même avec le processus d’intégration plus rapide, Transports Canada affirme que ces agents de contrôle devraient être en service d’ici la fin juin. Dee dit que le nouvel engagement en matière de dotation est peut-être trop peu, trop tard.

« Il est un peu en retard à la fête, et je ne sais même pas s’il apporte les bons cadeaux », a déclaré Dee. « Parce que 400 employés représentent environ six ou sept pour cent de l’effectif qu’ils avaient en mai et avril. Et le trafic qui est sur le point de commencer à frapper les aéroports est entre 22 et 24 pour cent de plus qu’il ne l’était en avril en mai. »

Interrogé sur l’assouplissement des restrictions de voyage COVID-19, Alghabra a souligné un changement récent qui permet désormais aux voyageurs internationaux qui ont un vol de correspondance de ne plus être soumis à des tests COVID-19 aléatoires, mais ne s’engagerait pas à un calendrier pour d’autres ajustements.

« Nous avons fait quelques ajustements, d’autres ajustements sont en cours », a-t-il déclaré. « Jusqu’à ce que je sois prêt à les annoncer, je ne peux pas vous le dire pour le moment. »

Le mois dernier, Alghabra a également suggéré que les voyageurs non pratiquants étaient à l’origine des retards aux points de contrôle de sécurité.

« Retirer les ordinateurs portables, retirer les fluides – tout cela ajoute 10 secondes ici, 15 secondes là-bas », a-t-il déclaré aux journalistes.

Potter n’est pas d’accord.

« Les voyageurs savent ce qu’ils font. Ils savent comment voyager. Ils savent à quoi s’attendre lorsqu’ils arrivent aux carrousels de sécurité et ce qu’ils doivent faire pour les traverser. Je pense que ce que nous avons ici est , encore une fois, un manque de personnel », a-t-elle déclaré.

Les conservateurs ont appelé le gouvernement à revenir aux règles de voyage pré-pandémiques, la dirigeante par intérim Candice Bergen qualifiant les restrictions restantes de « rien de moins que du théâtre malhonnête et de l’hypocrisie étonnante » lors d’une conférence de presse mardi.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré mardi lors d’un point de presse que les retards dans les aéroports n’étaient « pas une surprise », ajoutant que les libéraux auraient dû s’assurer qu’ils disposaient de suffisamment de personnel dans les aéroports.



Avec des fichiers de CTV News Toronto et de La Presse canadienne



