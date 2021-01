Boris Johnson fait face à des appels pour compenser l’industrie de la viande du Royaume-Uni, car des tonnes de produits pourrissent dans les ports européens à la suite de la paperasserie Brexit «qui met l’eau à l’œil».

Le Premier ministre a promis une compensation d’un montant total de 23 millions de livres sterling aux négociants en poisson dont les exportations vers l’UE ont été interrompues sans faute de leur part.

L’ampleur des dommages causés à l’industrie a été clairement illustrée par des photographies du plus grand marché aux poissons du Royaume-Uni, à Peterhead, près d’Aberdeen, presque désert après que les bateaux aient réduit les prises qu’ils ne sont plus en mesure de vendre sur les marchés de l’UE.

James Withers, directeur général de l’organisme Scotland Food and Drink, qui a partagé les images sur les réseaux sociaux, a déclaré: «Quel triste spectacle. Le plus grand marché aux poissons d’Europe à Peterhead comme une ville fantôme. Construit pour traiter 10 000 cartons par jour mais quelques centaines.

«Les bateaux sont amarrés, les exportateurs sont paralysés. Pas d’image Brexit des files de camions, c’est la vue du commerce qui ne bouge pas du tout. »

Les exportateurs de viande vers l’UE ont déclaré qu’ils rencontraient également des problèmes avec de longs contrôles douaniers et sanitaires. Des retards et des coûts supplémentaires ont conduit les clients à annuler des commandes et la viande a dû être détruite pour un coût de centaines de milliers de livres.

Zoe Davis de la National Pig Association a déclaré au site Web PoliticsHome que des têtes de porc, exportées du Royaume-Uni vers des acheteurs européens pour des produits tels que des saucisses et du pâté, étaient bloquées à Rotterdam depuis des semaines pour des contrôles sanitaires.

«Ce que nos membres doivent faire est époustouflant», a-t-elle déclaré.

David Lindars, de la British Meat Processors Association (BMPA), a déclaré que plus de 120 camions transportant de la viande britannique étaient bloqués à Rotterdam, dont un qui s’y trouvait depuis le 1er janvier.

« C’est de la nourriture qui est vendue et qui ne peut pas atteindre sa destination en raison de la bureaucratie administrative et du malentendu des règles auxquelles nous et eux appliquons », a-t-il déclaré à PoliticsHome.

«Tous les documents sont vérifiés pour 100% des produits entrant dans l’UE et le nombre de problèmes soulevés aux postes de contrôle frontaliers détermine si un camion est retenu pendant des heures, des jours ou même des semaines. Il y a d’énormes problèmes avec un système qui n’est fondamentalement pas conçu pour un aliment à courte durée de conservation.

«Les pêcheurs écossais vont être rémunérés en tant qu’industrie. Qu’est-ce qui nous a été proposé jusqu’à présent? Rien. Les exportateurs devront payer les frais d’élimination, il y aura donc une autre facture à venir. »

La National Sheep Association a déclaré qu’il y avait d’énormes retards dans les livraisons d’agneau qui faisaient des profits.

M. Withers a déclaré que les scènes de Peterhead montraient qu’il y avait une véritable crise dans l’industrie de la pêche.

«Même au plus fort de la pandémie, alors que de nombreux marchés étaient restreints, des milliers de boîtes étaient encore débarquées chaque jour sur le marché», a-t-il déclaré.

«Ce que cela montre, c’est que le Brexit est un choc soudain pour l’ensemble du système et de la chaîne d’approvisionnement des exportations. Nous avons averti que les systèmes n’étaient pas prêts à la fin de l’année dernière et que ces avertissements n’ont pas été entendus.

«Ce qui s’est passé, c’est que la porte du marché de l’UE s’est claquée pour de nombreux exportateurs de fruits de mer et cela a maintenant un effet d’entraînement tout au long de la chaîne d’approvisionnement, où les bateaux de pêche sont amarrés dans le port, pas à la capture, et nous voyez ce genre de nombre restreint de boîtes atterrir sur ce qui est normalement un marché qui serait très occupé. »

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: « Nous reconnaissons que le secteur de la pêche est confronté à des problèmes temporaires après la fin de la période de transition, dont certains sont de la responsabilité des administrations décentralisées et d’autres de la responsabilité du gouvernement britannique. soutien financier que nous pouvons fournir aux entreprises concernées.