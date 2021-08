Appels à Chris Cuomo de FIRE CNN après avoir ignoré le scandale de harcèlement sexuel de frère Andrew et aidé à rédiger des déclarations

Les APPELS se multiplient pour licencier Chris Cuomo de CNN après que l’hôte a ignoré le scandale de harcèlement sexuel de son frère tout en rapportant des nouvelles sur son émission.

Un rapport du procureur général a révélé que le gouverneur de New York Andrew Cuomo avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et Chris a aidé son frère à rédiger des déclarations après que des allégations ont commencé à sortir.

Certains demandent à CNN de licencier Chris Cuomo Crédit : Splash

Le rapport de l’AG sur Cuomo comprenait des photos choquantes de lui avec d’anciens membres du personnel Crédit : procureur général de New York

Cependant, l’animateur de CNN a omis de mentionner l’enquête dans les épisodes de mardi ou mercredi soir de Cuomo Prime Time.

Plusieurs personnalités des médias n’ont pas tardé à critiquer le réseau pour avoir permis à Chris d’interviewer son frère gouverneur pendant la pandémie de Covid, mais sans mentionner le scandale de harcèlement actuel lors de ses émissions d’information.

« L’idée qu’il était bien pour Chris Cuomo d' » interviewer » et de » faire un reportage » sur son frère-gouverneur quand son frère était populaire – mais ne peut pas dire un mot sur ses graves scandales – est évidemment pitoyable « , a déclaré le journaliste Glenn Greenwald. a écrit.

« CNN s’est vautré dans un journalisme contraire à l’éthique et est maintenant coincé dans ce coin.

« Si CNN, dès le départ, avait simplement dit : Chris Cuomo ne peut pas objectivement rendre compte de son frère et s’abstiendra donc et d’autres le feront, ce serait bien.

« Au lieu de cela, ils l’ont applaudi lorsqu’il a fait l’éloge de son frère et l’a présenté comme un futur président. »

UNE ENQUÊTE A TROUVÉ CUOMO « PLUSIEURS FEMMES SEXUELLEMENT HARCÈLES »

Mardi, la procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé les résultats d’une enquête de plusieurs mois sur le gouverneur Cuomo lors d’une conférence de presse.

L’enquête a révélé que Cuomo, 63 ans, « avait harcelé sexuellement plusieurs femmes », y compris des membres de son propre personnel, des membres du public et des employés de l’État.

Les résultats de l’enquête ont conduit à de nombreux appels à la démission de Cuomo.

James a déclaré que le gouverneur « avait harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État en violation des lois fédérales et des États.

« L’enquête indépendante a révélé que le Gouverneur Cuomo avait harcelé plusieurs femmes, dont beaucoup étaient de jeunes femmes, en se livrant à des tâtonnements, des baisers, des câlins non désirés et en faisant des commentaires inappropriés.

James a également accusé le gouverneur de cultiver un « lieu de travail toxique », laissant les employés craignant de porter plainte pour inconduite, permettant au « harcèlement » de se produire.

Plus d’une demi-douzaine d’allégations de harcèlement sexuel ont été portées contre Cuomo plus tôt cette année, les allégations allant de cas de baisers, de câlins et de tâtonnements non désirés à des remarques inappropriées de nature sexuelle.

RAPPORT TROUVÉ CHRIS CUOMO FRÈRE ‘AVISÉ’

Le rapport de l’AG a également révélé que Chris Cuomo avait conseillé son frère sur la manière de réagir après le début des plaintes pour harcèlement sexuel.

En mai, l’animateur de CNN l’a reconnu à la télévision et s’est excusé auprès de ses collègues.

« J’aime ma famille et j’aime mon travail », a-t-il déclaré. « Et j’aime et respecte mes collègues ici à CNN. Pour eux, je suis vraiment désolé. »

Dans le rapport, le frère du gouverneur est répertorié comme l’un des nombreux conseillers extérieurs qui ont « régulièrement reçu des informations confidentielles et souvent privilégiées » qui ont eu un impact sur le gouvernement bien qu’ils n’aient aucun « rôle, devoir ou obligation formel envers l’État ».

L’animateur de CNN envoyait un courrier électronique aux conseillers de son frère sur la manière de répondre aux allégations dans une déclaration publique, selon le rapport.

CUOMO CONTINUE DE REFUSER

Après la publication du rapport, le gouverneur Cuomo a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a de nouveau nié tout acte répréhensible, affirmant que tout malaise qu’il avait causé n’était pas intentionnel.

« Je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances inappropriées », a-t-il déclaré.

« J’ai 63 ans et j’ai vécu toute ma vie en public », a-t-il ajouté.

« Ce n’est tout simplement pas qui je suis et ce n’est pas ce que j’ai jamais été. »

Cuomo a admis qu’il « glisse » parfois et embrasse, étreint ou embrasse des personnes qu’il connaît, et même des étrangers, mais a nié que les actes étaient motivés par le sexe.

Cuomo a nié tout acte répréhensible mardi Crédit : Reuters