Appelle Truss à “sortir de sa cachette” alors que la Banque lutte contre les troubles causés par le budget

Liz Truss a été accusée de s’être cachée alors que son budget de dons fiscaux provoquait des turbulences économiques, la Banque d’Angleterre étant contrainte d’intervenir pour empêcher une crise dans les principaux fonds de pension du Royaume-Uni.

La Banque s’est lancée dans un rachat d’obligations estimé à 65 milliards de livres sterling au milieu de ce qu’une source du Trésor a décrit à The Independent comme “de sérieuses inquiétudes concernant la stabilité financière à court terme de certains des principaux fonds de pension du Royaume-Uni” et d’autres ont déclaré craindre insolvabilités de masse.

Le ministre adjoint du Trésor, Andrew Griffith, a été envoyé pour insister sur le fait que le gouvernement poursuivrait les 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées dans le mini-budget de Kwasi Kwarteng, qui a effrayé les marchés lors de son dévoilement vendredi.

Mais il n’y avait aucun signe de Mme Truss, qui a été vue pour la dernière fois en public assise sur les bancs verts des Communes aux côtés de son chancelier pour sa déclaration.

L’intervention de la Banque pour calmer les marchés volatils des titres d’État est intervenue après que le Fonds monétaire international a pris la décision extraordinaire d’exhorter le chancelier à « réévaluer » ses plans et à avertir qu’ils alimenteraient les inégalités.

Les députés conservateurs ont déclaré que le budget était devenu un “désastre” qui pourrait coûter à Mme Truss les prochaines élections. Un ancien ministre a déclaré à The Independent que M. Kwarteng pourrait être contraint à un retour en arrière humiliant sur sa réduction du taux d’imposition sur le revenu de 45p pour les hauts revenus s’il devenait clair que le Royaume-Uni avait été propulsé sur une “voie catastrophique”.

Le député d’arrière-ban Simon Hoare a qualifié le paquet de “folie inepte”, tandis que l’ancien chancelier Kenneth Clarke a déclaré qu’il s’agissait d’une “grave erreur” qui devrait être “déchirée”. Les députés ont mis en doute la sécurité du poste de M. Kwarteng trois semaines seulement après sa nomination, l’un d’eux ayant déclaré à Sky News : “Je prédis que le chancelier obtiendra le limogeage et qu’il s’effondrera à partir de là.”

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a appelé au rappel du Parlement pour permettre au gouvernement d’abandonner son paquet, qui offre des économies d’une valeur moyenne de 10 000 £ à ceux qui gagnent 150 000 £ ou plus, financées par des emprunts.

L’ancien ministre du cabinet David Davis a déclaré L’indépendant qu’il était temps pour Mme Truss de sortir et d’expliquer son plan. Downing Street a rapporté que le nouveau Premier ministre – en poste depuis seulement 22 jours – s’était entretenu mercredi par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais elle n’a fait aucun commentaire public sur le “plan de croissance” de M. Kwarteng depuis son lancement.

“C’était son manifeste pour le leadership, elle doit donc sortir et le défendre de manière franche”, a déclaré M. Davis.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a appelé le Premier ministre à se mettre à l’abri, avertissant qu’elle n’avait que “24 heures pour réparer cette catastrophe économique et empêcher les gens de perdre leur maison”. Et le Parti national écossais a déclaré que le Premier ministre “sans espoir” “semble avoir disparu sans laisser de trace”.

L’ancien ministre conservateur Andrew Murrison a déclaré à The Independent que les députés agités s’attendaient à ce que le Premier ministre et la chancelière expliquent la pensée derrière le plan “économiquement marginal et politiquement inutile” lorsque les conservateurs se réuniront pour leur conférence annuelle du parti à Birmingham dimanche.

Le fil de presse financier Bloomberg a calculé que les marchés britanniques avaient perdu 500 milliards de dollars en valeur combinée depuis que Mme Truss est devenue Premier ministre le 6 septembre.

M. Griffith, le secrétaire financier du Trésor, a insisté sur le fait que les mesures de M. Kwarteng étaient « les bons plans parce que ces plans rendent notre économie compétitive ». Chaque grande économie était confrontée à “exactement les mêmes problèmes”, a-t-il déclaré.

Mais un partisan de l’échec de la candidature de Rishi Sunak à la direction conservatrice a déclaré que les plans de Mme Truss se déroulaient comme l’avait prédit l’ancien chancelier.

L’ex-ministre a déclaré à The Independent que le “plan budgétaire à moyen terme” promis par la chancelière doit être avancé à partir de la date prévue du 23 novembre. Mais il a averti que cette mesure pourrait aggraver les choses en affolant davantage les marchés.

« Ceux qui ont mis en garde contre cela s’arrachent les cheveux. C’est exactement ce contre quoi nous avons mis en garde », a déclaré le député. “Rishi lui-même a déclaré qu’il pourrait bien y avoir une course à la livre sterling si nous commencions à alimenter l’inflation avec des réductions d’impôts non financées.

« Tout le monde attend de voir comment va fonctionner l’intervention de la Banque. Si cela nous entraîne sur une voie catastrophique, ils devront alors envisager de revenir sur certaines de ces interventions, telles que la coupe 45p. Mais cela en soi comporte des risques car cela ressemble à de la panique.

M. Sunak lui-même a fait savoir qu’il ne participerait pas à la conférence des conservateurs, un allié déclarant ostensiblement qu’il souhaitait que son ancien rival à la direction puisse “s’approprier ce moment”.

Un autre partisan de Sunak a déclaré qu’il était “déprimant” de voir les avertissements de l’ancien chancelier se réaliser. Alors que les députés conservateurs voulaient offrir leur soutien à Mme Truss, ils ont compris que “vous ne pouvez pas gouverner sur le dos de quelques pamphlets de groupe de réflexion”, a déclaré le député.

Lord Darling, qui a dirigé le Trésor pendant la crise financière mondiale de 2008 en tant que chancelier, a déclaré que les problèmes actuels étaient différents parce que “c’est une blessure auto-infligée”. Soutenant un rappel du Parlement pour débattre de la crise, le pair travailliste a déclaré à Andrew Marr de LBC: “Soit ils n’ont pas réfléchi aux conséquences de leurs actions, soit ils leur étaient totalement indifférents.”

L’ancien ministre du Trésor David Gauke, expulsé des conservateurs par Boris Johnson pour s’être opposé à un Brexit sans accord, a déclaré que le parti était désormais “perdu dans un monde imaginaire” et était devenu “un danger pour lui-même et pour le pays”.

M. Davis a soutenu les appels à M. Kwarteng pour qu’il présente sa déclaration, qui sera associée à une évaluation potentiellement accablante de l’impact du budget par les prévisionnistes indépendants du gouvernement, le Bureau de la responsabilité budgétaire.

“C’est une question de confiance, il doit donc expliquer la politique”, a déclaré l’ancien ministre. “Il doit vendre la politique.”

Un député conservateur a déclaré à The Independent que la plupart des députés d’arrière-ban conservateurs annulaient désormais les prochaines élections générales en raison des turbulences du marché et de l’impact sur la hausse des versements hypothécaires.

Le député d’arrière-ban a déclaré: «Cela va être profondément dommageable. Les réductions d’impôts renforceront la caricature du parti conservateur comme les riches s’occupant des riches. Certains d’entre nous réfléchissent à la façon dont nous reconstruirons après les prochaines élections.

L’ancien ministre du cabinet Julian Smith a appelé à des changements dans les plans du gouvernement.

“Il est essentiel que le gouvernement soit honnête sur la situation actuelle et joue son rôle dans la stabilisation des marchés”, a-t-il déclaré.

« Il peut conserver un plan de croissance, mais il doit apporter des changements. Ne pas le faire ne fera que renforcer le stress et la pression sur les citoyens britanniques. »