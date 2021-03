Laissée avec peu d’amis en raison d’une vague de politique étrangère affirmée, d’une rhétorique anti-occidentale et d’un autoritarisme croissant, la Turquie cherche maintenant à attirer les investissements étrangers pour sauver son économie en difficulté. Erdogan s’est adressé aux États-Unis, aux pays européens et à d’autres anciens alliés dans le but de corriger les relations troubles et de mettre fin à son isolement international.

