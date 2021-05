Appelle le héros de Chelsea Kante à briser l’emprise de Ronaldo et Messi sur le Ballon d’Or après la masterclass finale de la Ligue des champions

Alors que l’homologue de Thomas Tuchel, Pep Guardiola, a choisi de manière déconcertante de ne commencer ni Fernandinho ni Rodri pour contenir le Français, le vainqueur de la Coupe du monde était lui-même typique et couvrait chaque brin de l’herbe de l’Estadio do Dragao.

En tant que joueur le plus petit sur le terrain à 5 pieds 6 pouces, il a remporté plus de duels aériens – sept – que tout autre joueur dans la grande finale entièrement anglaise.

De plus, il a complété ses trois tentatives de plaqués, a bénéficié d’une précision de passe de 81,8% dans la moitié de terrain adverse et a remporté le plus de duels au sol tout en finissant comme le seul joueur de Chelsea à gagner plus de possession qu’il n’en a perdu.

Quelques bonnes statistiques de N’Golo Kante de ce soir: 🎯 81,8% de précision de passe dans la moitié de terrain adverse (2e pour Chelsea) sur 22 tentatives (3e) ✈ 7 duels aériens (1er) défiés, remportant 57,1% (2e) .⚔ Duels gagnés 73,3% (1er) 💪 Seul joueur de Chelsea à gagner plus de possession qu’il ne l’a perdu – Robin Bairner (@RBairner) 29 mai 2021

N’ayant pas non plus dribblé en une seule occasion, il a effectué 10 récupérations de balles, que son club et coéquipier international, Olivier Giroud, estimait à 50 – tel a été son impact.

« Il est énorme, » dit Giroud après avoir récupéré la médaille de son vainqueur.

«Il a récupéré 50 balles, il les a blessés… Je ne sais pas quoi dire. Ce type est incroyable, il court partout, il fait la différence, il comble les lacunes, il ramasse les balles.

« Avec lui, on a l’impression d’en avoir 12 sur le terrain. »

🔝 N’Golo Kanté: 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🆚 Manchester City, finale 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🆚 Real Madrid, demi-finales𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🆚 Real Madrid, demi-finales𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 🆚 Atlético, huitièmes de finale#UCLpic.twitter.com/SJt6Biy8j4 – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 30 mai 2021

Joueur du match en finale, dans les deux étapes des demi-finales contre le Real Madrid et dans une étape des 16 derniers affrontements contre les rivaux de la ville de Madrid et vainqueurs de la Liga, l’Atletico, ses exploits ont déclenché une campagne en ligne informelle pour que Kante soit nommé Ballon Vainqueur d’Or par France Football plus tard cette année.

À son tour, il briserait l’hégémonie des grands générations Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouissant de la plus grande distinction individuelle du football.

Humble comme toujours, cependant, Kante n’a pas tardé à étouffer un tel discours dans le post-match.

« C’est incroyable, » Kante a expliqué à RMC Sport la victoire de Chelsea.

«Vous pensez au Ballon d’Or? Non … NOUS savourons la Ligue des champions, puis il y a l’Euro ».« L’homme du match? C’est secondaire. L’essentiel est ce que NOUS avons fait. ”N’Golo Kanté se verra proposer un nouveau contrat à long terme de Chelsea dans les prochaines semaines. 🔵 #CFC# Kantépic.twitter.com/Ss2yEVV36b – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 mai 2021

«C’est le résultat de beaucoup d’efforts, après beaucoup de difficultés au cours de la saison.

« Le prix de l’homme du match est secondaire. L’essentiel est le travail de tout le groupe. C’est la fierté et la joie. Nous nous sommes battus pour nous qualifier pour la finale. Aujourd’hui, nous avons souffert, nous avons la récompense. »

Interrogé plus précisément s’il est en lice pour le prix précédemment remporté par Messi en 2019, et reporté l’année dernière en raison du coronavirus, Kante a répondu: « Non – pour le moment, nous savourons la Ligue des champions.

« Les Euros sont bientôt, je vais rejoindre l’équipe de France et j’espère gagner cela aussi. »

Pour moi, Ngolo Kante doit être le vainqueur du Ballon d’Or car il a été le joueur exceptionnel de la @Ligue des champions cette saison. pic.twitter.com/QPO9p9XJrN – Frank Khalid (@FrankKhalidUK) 29 mai 2021

S’ils ne donnent pas à N’golo Kante le Ballon D’or, ce sera le plus grand vol de l’histoire du football depuis qu’ils ont volé Thierry Henry. – WelBeast (@WelBeast) 29 mai 2021

Pourtant, si Les Bleus vont jusqu’au bout – et c’est mieux que de terminer deuxième au Portugal à domicile en 2016 – il sera difficile de nier les références de Kante.

Le dernier homme à remporter le Ballon d’or non nommé Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo depuis Kaka en 2007 était Luka Modric en 2018, qui avait soulevé la Ligue des champions contre Liverpool cette année-là mais avait terminé deuxième de la France de Kante en Russie.

Gagnant de nouveaux éloges pour son refus de perdre du temps alors que les secondes s’écoulaient vers la deuxième victoire de Chelsea dans le plus grand prix de club du continent, l’ex-légende de Liverpool Jamie Carragher a fait une déclaration audacieuse mais valable à propos du joueur de 30 ans.

« Avant le match, nous nous sommes tous réunis et nous avons pensé que, peut-être, City pourrait tout simplement l’emporter – ou qu’ils ont certainement la meilleure équipe et sont les favoris, » il a commencé comme expert sur CBS Sports.

Cette partie où les joueurs de Chelsea voulaient que Kante perde du temps mais il ne pouvait pas le faire L’homme est tout à fait honnêteAngel Kante😂🤝 pic.twitter.com/Xth22eXdh8 – Le_real_bosun (@therealbossun) 30 mai 2021

Chelsea gagnants exceptionnels et mérités, Kante une machine! Mais je ne peux pas croire que Pep ait choisi une équipe pour #ChampionsLeagueFinal sans Fernandinho. #MCICHE@UCLonCBSSports – Jamie Carragher (@ Carra23) 29 mai 2021

« [Kante] était le seul joueur dont nous avions dit qu’il entrerait directement dans l’équipe de Manchester City.

« Maintenant, c’est un gars qui est venu en Premier League anglaise et, lors de sa première saison, a remporté un titre à Leicester, » le vainqueur de la Ligue des champions 2005 a continué.

« Puis il a remporté un titre à Chelsea, a remporté une Coupe du monde, a remporté une FA Cup, et maintenant il a remporté une Ligue des champions. »

« Ce mec, quand il [retires from playing], Je pense qu’il sera considéré comme l’un des plus grands joueurs – ou peut-être l’un des plus grands joueurs de milieu de terrain – que la Premier League anglaise ait vu.

« Il a remporté la Coupe du monde et pourrait aussi avoir les Euros cet été. »

Dans des scènes touchantes qui ont été vues plus de deux millions et demi de fois jusqu’à présent, Kante a pu être vu en train de célébrer sa dernière réalisation avec sa mère.

Courant sur le terrain, elle a reçu une énorme accolade alors qu’un autre membre de la famille les rejoignit, incapable de contenir leurs émotions.