Le début cahoteux de la campagne de vaccination de l’Allemagne contre Covid a semé la discorde au sein de la coalition d’Angela Merkel, alors que ses partenaires du parti exigent des réponses de son ministre de la Santé et appellent à une commission d’enquête spéciale.

La vaccination de masse de l’Allemagne contre Covid-19 a commencé il y a quelques jours à peine, mais est déjà entachée par les échecs de Berlin et de l’UE, selon ses détracteurs. De tous les problèmes avec la distribution de Pfizer jab, le manque apparent de doses à portée de main a soulevé le plus de questions.

Lundi, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a été confronté à un questionnaire de quatre pages sur les problèmes de la campagne de vaccination, rédigé par le vice-chancelier et ministre des Finances Olaf Stolz. Ce dernier demande au ministre de la Santé de clarifier pourquoi l’Allemagne n’a pas prétendument pré-commandé suffisamment de doses comme d’autres pays l’ont fait.

La liste de questions, d’abord rapportée par le tabloïd allemand Bild, demande en particulier pourquoi la Commission européenne a précommandé si peu de doses de vaccin à Pfizer / BioNTech ainsi qu’à Moderna, et pourquoi l’Allemagne n’a pas acheté de jabs supplémentaires aux deux fabricants qui étaient non inclus dans les contrats de l’UE.

Stolz, un membre éminent du Parti social-démocrate actuellement en coalition avec les chrétiens-démocrates de Merkel, se demande également si Berlin a fait quoi que ce soit en dehors du cadre de vaccination de l’UE pour obtenir plus de doses de vaccin des deux sociétés.

«D’autres pays développés ont commandé des quantités de vaccins nettement plus élevées par rapport à la population», Stolz a déclaré dans le document, ajoutant que le Canada, par exemple, avait commandé suffisamment de piqûres pour vacciner chaque citoyen. «Cinq fois si tous les vaccins candidats sont développés avec succès.»

Plusieurs régions allemandes ont signalé des pénuries de vaccins en raison de «Problèmes logistiques» et des quantités de dose insuffisantes pendant un certain temps. Auparavant, les nouvelles concernant les expéditions de vaccins retardées vers les États de Berlin et de Brandebourg avaient déclenché la fureur des autorités berlinoises.

Il est également peu probable que la vaccination massive commence de si tôt. Spahn a déclaré lundi qu’une opportunité de prendre le vaccin serait offerte à tous les citoyens allemands au plus tôt au deuxième trimestre 2021. Jusqu’à présent, les doses de vaccin sont réservées aux personnes de plus de 80 ans, aux employés des maisons de retraite et aux travailleurs hospitaliers.

Plus de 316 000 personnes avaient reçu un coup mardi matin, selon l’Institut Robert Koch. Cela équivaut à peu près à environ 0,035% de la population.

‘Confié à des amateurs’

La décision inhabituellement difficile de Stolz a été décrite par les médias allemands comme un «Attaque frontale» sur Merkel et son ministre, qui vient du Parti chrétien-démocrate (CDU), dirigé par Merkel jusqu’en 2018.

Le politicien n’est pas le seul à attaquer le gouvernement de Merkel: la lenteur de la campagne de vaccination a été qualifiée de « scandale » par un autre député social-démocrate, Florian Post, qui a appelé à la création de commissions d’enquête spéciales au sein du Bundestag allemand et du Parlement européen. L’enquête suggérée enquêterait sur les actions de Berlin et de la Commission européenne, responsable des achats de vaccins pour tous les pays de l’UE.

« SP. Merkel et M. Spahn ont prêté serment de ne pas nuire au peuple allemand. Pourtant, les deux ont confié l’achat des vaccins à des amateurs entourant le président de la Commission européenne [Ursula] von der Leyen. Des centaines de milliers de personnes âgées et de membres du personnel des maisons de retraite en Allemagne, qui attendent leur vaccin, et l’idée européenne elle-même souffrent désormais de leur échec ». a déclaré le député aux médias allemands.

«Ce scandale doit être éclairci.»

La demande d’une sonde intervient au moment où Bild a publié une lettre dans laquelle les ministres allemands de la Santé, aux côtés de ceux de la France, de l’Italie et des Pays-Bas, renoncent à se procurer le vaccin à la Commission européenne tout en s’excusant presque du fait que «L’approche parallèle» des quatre nations « Suscité des inquiétudes. »

Les responsables de la santé assurent à von der Leyen qu’ils « croyez » qu’un «Approche commune unique et conjointe envers diverses sociétés pharmaceutiques» est « De la plus haute importance » et s’engager à apporter des contributions à l’instrument de soutien d’urgence (ESI) de l’UE pour lutter contre la pandémie. Ils affirment également n’avoir engagé aucune négociation sur le «Accord de financement» avec la société anglo-suédoise AstraZeneca.

Auparavant, il avait été rapporté que Berlin, Paris, Rome et Amsterdam avaient créé une petite alliance de vaccins au printemps pour précommander certains coups au milieu du manque d’action de l’UE, et avait même conclu des accords préliminaires avec AstraZeneca. Selon Bild, cependant, l’initiative a été abandonnée sur l’insistance de Merkel et d’autres chefs de gouvernement – le tout au nom de la solidarité européenne.

«Symbole de solidarité»?

Les inquiétudes quant à la capacité de l’UE à se procurer suffisamment de doses de vaccin ont fait surface bien avant même le début de la campagne de vaccination. À la mi-décembre, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel a publié un long rapport dans lequel il disait que « L’UE semble avoir acheté trop peu, trop tard » et «A refusé des centaines de millions de doses de vaccins qui font actuellement défaut.»

Le journal a déclaré que Bruxelles avait refusé les offres de Pfizer / BioNTech ainsi que de Moderna qui impliquaient des achats pour plus de doses de vaccins – tout en concluant des accords avec des entreprises qui n’ont pas réussi à fournir un candidat vaccin viable jusqu’à présent. Il a notamment signé un accord avec le français Sanofi, qui avait annoncé en décembre qu’il reporterait la demande d’approbation potentielle de son candidat vaccin au moins jusqu’à la fin de 2021.

«Les soins de santé sont en fait l’une des compétences réservées aux États membres de l’UE. Mais l’approvisionnement en vaccins était censé servir de symbole de solidarité ». A noté Der Spiegel. La solidarité est aussi quelque chose que Spahn appelle maintenant.

«Dans cette phase vraiment difficile de la pandémie, je crois que les citoyens attendent à juste titre l’unité et la détermination de leur gouvernement», a déclaré mardi matin le ministre à ARD en accusant ses partenaires de la coalition social-démocrate d’opportunisme.

Il a également abattu les critiques du SPD, affirmant qu’ils essayaient de «Être à la fois le gouvernement et l’opposition» avant les prochaines élections dans une tentative apparente d’obtenir un soutien plus large, tout en prévoyant que cela ne leur rapporterait guère de points. Annegret Kramp-Karrenbauer, directrice par intérim de la CDU, l’a également appelée « Tentative bon marché de faire campagne au milieu de la pandémie. »

Notamment, le ministre allemand de la Santé continue de nier que le problème existe. «Le problème n’est pas la quantité commandée. Le problème est la faible capacité de production au départ avec une demande mondiale extrêmement élevée ». Spahn a déclaré au journal Rheinische Post, ajoutant que « assez » des doses de vaccin avaient été prescrites.

