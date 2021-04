La superstar de Spotify Rogan a réitéré son point de vue selon lequel les jeunes peuvent se protéger contre Covid-19 en faisant de l’exercice régulièrement et en maintenant une alimentation saine, ajoutant que ses propres enfants en avaient fait l’expérience. « rien » après avoir contracté le virus qui a entraîné les États-Unis à un effet dévastateur.

Connu des fans de l’UFC pour ses commentaires hyperboliques et ses entretiens après le combat, Rogan a utilisé son émission en tête des charts pour se mettre en désaccord avec le suprême de la santé Fauci et la nouvelle administration Biden, conseillant aux jeunes de ne pas prendre les coups qui sont fortement promus à travers le monde.

«Si vous avez 21 ans et que vous me dites: devrais-je me faire vacciner? Je vais aller, ‘Non,’ » Rogan a déclaré sur son podcast, provoquant une tempête sur les réseaux d’information et les médias sociaux.

Les gens essaient d’annuler Joe Rogan pour cette … liberté d’expression flagrante et esprit critique. https://t.co/UKM8unYjAo – Nick Lindberg 🇺🇸 (@NickLindbergg) 28 avril 2021

Je suis avec mec. Je n’injecte pas quelque chose d’expérimental dans les veines de mes enfants, et c’est incroyable que les gens prétendent être en colère contre ce fait. – Sagrado (@TheMakersMark_) 28 avril 2021

«Si vous êtes une personne en bonne santé et que vous faites de l’exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, je ne pense pas que vous ayez à vous en préoccuper. Mais il y a beaucoup d’emplois qui vous diront que vous devez le faire.

« Même dire » je ne vais pas m’injecter mon enfant « est controversé. C’est fou. Nous ne parlons même pas de la grippe. »

Il a ajouté à propos de la menace potentielle pour les enfants: « Je peux vous dire … mes deux enfants ont contracté le virus. Ce n’était rien. L’un des enfants avait mal à la tête, l’autre ne s’est pas senti bien pendant quelques jours. »

Ils ont essayé au moins 15 fois d’annuler Rogan, cela n’arrive pas. Son public est anti-réveillé et nous n’allons nulle part. – ItIsWhatItIs (@AsAboveAsBelow_) 28 avril 2021

Je n’ai jamais suivi de conseils de santé de Joe Rogan et je doute que je le fasse jamais – Alex Thomas (@AlexThomas) 28 avril 2021

Les Centers for Disease Control and Prevention viennent de mettre à jour leurs directives pour assouplir les mesures pour les personnes qui ont été vaccinées, et la directrice des communications de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, a déclaré que l’ancien combattant du MMA n’était pas suffisamment informé pour commenter la pandémie.

«Je suppose que ma première question serait: ‘Joe Rogan est-il devenu médecin alors que nous ne cherchions pas?’» a-t-elle dit à CNN. «Je ne suis pas sûr que prendre l’avis scientifique et médical de Joe Rogan soit peut-être le moyen le plus productif pour les gens d’obtenir leurs informations.»

Rogan a toujours dit que la bonne santé générale devrait être encouragée autant que les masques et les vaccins. « C’est incorrect, » Fauci a déclaré à Today, lorsqu’on lui a demandé si les jeunes n’avaient pas besoin d’être vaccinés.

Derrière la merde anti-vaxx «mon corps» se cache un égoïsme de base et une réticence à sacrifier ne serait-ce qu’un moment pour leur pays. – BustedFlush (@BustedFlush) 28 avril 2021

Rogan devrait voir son émission annulée ou être forcé de s’excuser sérieusement. – Kevin Howard (@kthoward) 28 avril 2021

S’adressant aux personnes qui partagent le point de vue de Rogan, il a averti: «Vous parlez de vous-même dans le vide. Si vous ne voulez vous soucier que de vous-même, et non de la société, alors ce n’est pas grave.

Les commentaires de Rogan ont suscité la fureur envers l’hôte et l’UFC sur Twitter, y compris des appels pour qu’il soit sanctionné.

« ‘Ne faites rien de stupide’, dit le gars qui était juste à un événement UFC à pleine capacité, » en a bouilli un, tandis qu’un autre a nommé le président de l’UFC en disant: «Il semble qu’il a transformé son cerveau en 90% de muscle vivant dans le monde de Dana White.

Si vous prenez un avis médical de Joe Rogan, vous êtes un crétin. – Colleen Boykin (@ ColleenBoykin1) 28 avril 2021

Américains: les commentaires de Fauci en général sont «incorrects» – Ami Woods (@amiwoods) 28 avril 2021

« La plupart de l’UFC est un claquement de droite. Ils sont sensibles à des faits alternatifs où les gens qui étudient réellement des sujets en savent moins que les imbéciles. »

Parmi ses nombreux soutiens, un fan de Rogan a déclaré: « Je suis avec mec. Je n’injecte pas quelque chose d’expérimental dans les veines de mes enfants, et c’est incroyable que les gens prétendent être en colère contre ce fait. »

Un autre adepte a déclaré: « Ils ont essayé au moins 15 fois d’annuler Rogan. Cela n’arrive pas. Son public est anti-réveillé et nous n’allons nulle part. »

L’animateur Fox Tucker Carlsen soutient Rogan. «Si vous avez le vaccin, pourquoi le refus des autres de se faire vacciner est-il un problème pour vous?» a-t-il demandé en réponse, remettant en question la volonté du gouvernement de vacciner chaque citoyen.

Je fais plus confiance à Rogan qu’à Fauci – Tim (@ brightideas1) 28 avril 2021

TBH, si vous vouliez en savoir plus sur les combats à l’UFC ou la théorie du remplacement de la suprématie blanche, alors je dirais que Joe Rogan et Tucker Carlson vous ont totalement couvert. La vaccination, la protection contre la propagation virale et l’immunité collective, pas tellement. – M. Newberger (@jeremynewberger) 28 avril 2021

«Est-ce que les gens qui ont maigri suite à une dérivation gastrique crient après les grosses personnes dans la rue? Vous ne le pensez pas. Ce n’est pas vraiment leur affaire.

Cela semblait seulement inciter plus de rage. « Si vous vouliez en savoir plus sur les combats à l’UFC ou sur la théorie du remplacement de la suprématie blanche, alors je dirais que Joe Rogan et Tucker Carlson vous ont totalement couvert, » rétorqua un critique. « La vaccination, la protection contre la propagation virale et l’immunité du troupeau, pas tellement. »

La suspicion sous-jacente de MMA a été illustrée par un téléspectateur. « Joe Rogan a toujours été un morceau de merde, » ils ont tonné.

« Rappelez-vous toujours: si une personne est connectée au MMA, à l’UFC, etc., il y a 95% de chances qu’elle soit raciste, sectaire, anti-scientifique ou sexiste. Elle peut être plus d’une personne parce qu’elle peut mâcher du chewing-gum et traîner. leurs jointures en même temps. «