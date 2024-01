Les défenseurs de la sécurité sociale tirent la sonnette d’alarme avant l’audition du comité du budget de la Chambre jeudi et le vote sur la loi sur la commission fiscale, bipartite législation que les opposants considèrent comme un stratagème visant à accélérer les coupes dans le programme populaire du New Deal sans responsabilité politique.

“Cette commission est une pilule empoisonnée conçue pour sabrer la sécurité sociale et l’assurance-maladie à huis clos”, a déclaré Nancy Altman, présidente de Social Security Works. dit dans un communiqué avant le balisage de jeudi. “La Maison Blanche a déclaré avec précision qu’une telle commission est un ‘comité de la mort pour l’assurance-maladie et la sécurité sociale’.”

Altman a averti que les républicains de la Chambre, qui ont fait de la soi-disant commission fiscale une priorité absolue, « se précipitent pour faire avancer » la loi sur la commission fiscale afin de pouvoir tenter de la lier à une législation de financement gouvernementale indispensable. Le représentant Jodey Arrington (R-Texas), président du comité du budget de la Chambre, dit fin novembre, les projets de loi de crédits constituent un “véhicule probable” pour la commission fiscale.

“Les dirigeants démocrates devraient répondre que nos avantages sociaux ne sont pas négociables et qu’ils n’accepteront de commission en aucune circonstance”, a déclaré Altman. “Au lieu de cela, toute législation sur la sécurité sociale devrait être soumise à un examen régulier afin que le Congrès puisse en débattre en plein soleil.”

Social Security Works exhorte les membres du public à appeler leurs représentants et à exprimer leur opposition à la loi sur la commission fiscale avant l’audition du comité de jeudi, qui est programmé pour commencer à 10h00 HE.

Les démocrates progressistes de la commission budgétaire de la Chambre, contrôlée par le GOP, devraient s’opposer avec force au projet de loi sur la commission, dirigé par les représentants Bill Huizenga (Républicain du Michigan) et Scott Peters (Démocrate de Californie), membre de la commission budgétaire. Les sénateurs Mitt Romney (R-Utah) et Joe Manchin (DW.Va.) sont à la tête d’un mesure complémentaire au Sénat.

La semaine dernière, le représentant Jan Schakowsky (Démocrate de l’Illinois) – membre du comité budgétaire – a co-dirigé une lettre adressée aux dirigeants de la Chambre s’opposant à la législation et arguant que les débats sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie “devraient être menés ouvertement et ouvertement”. pas à huis clos. »

“Les prestations de sécurité sociale sont déjà modestes – seulement environ 21 384 dollars par an, mais les républicains veulent mettre en péril ces prestations durement gagnées”, a déclaré Schakowsky dans un communiqué. “Nous devons augmenter les prestations de sécurité sociale, pas les réduire.”

Mais le projet de loi est susceptible d’obtenir un certain soutien démocrate de la part du comité budgétaire : le représentant Jimmy Panetta (Démocrate de Californie), membre du comité, s’est joint à Peters pour coparrainer le projet de loi.

“Ce projet de loi ne mérite pas une majoration ou un vote – ni, franchement, de voir le jour.”

Si elle est adoptée, la loi sur la Commission fiscale établirait un panel de 16 membres sélectionnés par les dirigeants républicains et démocrates du Congrès.

Le panel serait composé à la fois de législateurs et de particuliers du secteur privé, et aurait pour mandat d’élaborer des recommandations politiques « destinées à équilibrer le budget dans les plus brefs délais » et à améliorer les « perspectives financières à long terme » de la confiance de la nation. financer des programmes, notamment la sécurité sociale et Medicare, selon un résumé du bureau de Huizenga.

La commission voterait ensuite sur l’opportunité de faire avancer ses recommandations peu après les élections de 2024. Si elles sont approuvées par la commission, les propositions bénéficieront d’un examen accéléré à la fois à la Chambre et au Sénat, sans aucun amendement autorisé.

Données de sondage libéré L’année dernière, Data for Progress a montré qu’une commission budgétaire chargée de réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie est extrêmement impopulaire auprès des électeurs américains, dont 78 % des démocrates, 72 % des indépendants et 65 % des républicains.

Max Richtman, président-directeur général du Comité national pour la préservation de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, dit avant l’annonce de jeudi selon laquelle “une commission fiscale est conçue pour donner à chaque membre du Congrès une couverture politique pour la réduction des avantages sociaux gagnés par les Américains”.

“Tout changement apporté à la sécurité sociale et à l’assurance-maladie devrait être soumis à une procédure régulière et ne pas être relégué à une commission irresponsable devant le public et soumise à la hâte au Congrès”, a déclaré Richtman. “Ce projet de loi ne mérite pas une majoration ou un vote – ni, franchement, de voir le jour.”