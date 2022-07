Appelez Vladimir Poutine “dirigeant” plutôt que “président”, disent les alliés du dirigeant russe au Kremlin | Nouvelles du monde

Les loyalistes du dirigeant russe Vladimir Poutine ont déclaré qu’il devrait être qualifié de “dirigeant” plutôt que de “président”.

La Russie chercherait à substituer des mots et des termes qui, selon elle, viennent de l’Occident dans des mesures qu’elle juge nécessaires après l’invasion de Ukraine plus tôt cette année.

Le Kremlin a déclaré que la proposition d’appeler le président russe une règle est une “nouvelle idée” mais elle n’a “aucune position sur la question”.

Le Parti libéral démocrate (LDPR) – considéré comme traditionnellement fidèle au Kremlin – a déclaré qu’il était “important” de considérer le changement de nom du mandat présidentiel.

Le service de presse du LDPR à la chambre basse du parlement russe a déclaré à l’agence de presse Tass: “Bien que les amendements constitutionnels ne soient pas à l’ordre du jour actuel, nous insistons toujours sur le fait qu’il est important d’appeler le poste principal du pays en Russie.

« Nous suggérons deux options : soit un dirigeant, soit un chef d’État.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à Tass : “C’est une nouvelle idée. Il n’y a pas de position sur cette question.”

Le gazoduc Nord Stream fermé alors que les craintes concernant l’approvisionnement en gaz européen grandissent

Cela survient alors que le plus grand pipeline transportant du gaz russe vers l’Europe a été fermé lundi pour “entretien annuel”, craignant qu’il ne soit utilisé pour nuire aux économies et augmenter encore les prix.

Le flux de gaz à travers Nord Stream 1 devrait s’arrêter pendant 10 jours – mais il y a craintes à travers les gouvernements et les marchés que la fermeture sera prolongée au-delà de cette période.

L’Europe craint que la Russie ne restreigne également l’approvisionnement en gaz européen dans le but de perturber les plans de remplissage des installations de stockage pour l’hiver.

M. Peskov a rejeté les affirmations selon lesquelles la Russie utilisait le pétrole et le gaz pour exercer une pression politique, affirmant que l’arrêt pour maintenance était un événement régulier et programmé et que personne “inventait” des réparations.

Il existe d’autres grands pipelines reliant la Russie à l’Europe, mais les flux ont progressivement diminué.

L’Ukraine a interrompu une route de transit de gaz en mai, accusant l’ingérence des forces d’occupation russes.