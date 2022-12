Appelez les téléspectateurs de la sage-femme en larmes alors que le personnage bien-aimé sort dans le spécial de Noël

APPEL Les téléspectateurs de la sage-femme ont été dévastés lorsqu’un personnage très apprécié est parti dans le spécial de Noël.

Le spécial de Noël de Call the Midwife était une fois de plus chaotique et plein de drame alors que les religieuses s’acquittaient de leurs fonctions.

BBC

Sœur Frances a été poussée à la limite et a fini par se blesser alors qu’elle tentait d’aider une mère à accoucher[/caption]

Sœur Frances subissait beaucoup de pression alors qu’elle essayait d’aider une mère à accoucher.

Sœur Frances était épuisée alors qu’elle tentait de prendre le relais après que sœur Hilda (Fenella Woolgar) ait quitté Poplar.

Lucille a insisté pour qu’elle s’y rende le plus tôt possible et Sœur Frances s’est précipitée vers la mère en travail mais elle est tombée de son vélo et s’est cassé le bras.

Alors que Lucille arrivait pour aider la mère en détresse, Sœur Frances était emmenée à l’hôpital pour un contrôle.

Sœur Julienne (Jenny Agutter) a admis que Nonnatus House avait poussé sœur Frances au point de rupture.

Frances a ensuite été envoyée à Chichester pour faire une pause dans ses fonctions de sage-femme.

La religieuse a ensuite été vue monter dans un taxi et être chassée de Poplar.

Les téléspectateurs de la BBC étaient en larmes de voir sœur Frances alors qu’elle quittait Call the Midwife et se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions sur sa sortie.

L’un d’eux a tweeté: “Si la sœur Frances part, je jure devant Dieu que je poursuivrai quelqu’un #CallTheMidwife.”

Un autre a écrit : « Je n’arrive pas à y croire. Je pleure à cet épisode.

Un troisième a ajouté: “Bon Dieu, appelez la sage-femme que je déchire #CallTheMidwife.”

La porte a été laissée ouverte pour que la jeune nonne retourne à Nonnatus House mais pour l’instant elle fait une pause.

BBC

Les téléspectateurs de la BBC ont été dévastés de voir Sœur Frances partir[/caption]

Appelez la sage-femme se poursuit dimanche sur BBC One à 20 heures.