Appelez les fans de la sage-femme le cœur brisé alors que le personnage bien-aimé quitte Poplar

APPEL Les téléspectateurs de la sage-femme ont été dévastés lorsque le personnage très aimé a quitté Poplar.

La saison 12 du drame de la BBC est de retour et Lucille Robinson et Cyril Robinson avaient du mal à accepter le discours d’Enoch Powell.

La saison 12 de Call The Midwife était en cours et Lucille Robinson et Cyril Robinson avaient du mal à accepter le discours d'Enoch Powell

Les fans ont eu le cœur brisé lorsque l'infirmière Lucille Robinson a quitté la série dans une sortie choquante

Cela a envoyé des ondes de choc à travers Londres lorsque les personnages ont tous entendu le discours troublant de Rivers of Blood du politicien Enoch Powell, qui critiquait fortement l’immigration en provenance des pays du Commonwealth et le projet de loi sur les relations raciales.

Le discours a laissé l’infirmière Lucille Robinson jouée par Leonie Elliott, stupéfaite car elle avait du mal à être loin de chez elle.

Les choses ont soudainement empiré – car le dernier épisode a vu Lucille faire une dépression nerveuse qui l’a amenée à s’éloigner de ses fonctions.

Les choses devenant trop difficiles pour l’infirmière résidente, Cyril a alors décidé de lui acheter un billet de retour pour la Jamaïque.

Et avec cela, le personnage tant aimé a quitté la série.

Les fans de la série ont été stupéfaits par la sortie choquante de Lucille, alors qu’ils se rendaient sur Twitter pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit : “Je n’arrive pas à croire que Lucille parte aussi ?!”

Un autre a ajouté: «Je suis désolé pour Lucille. Son scénario est difficile à regarder. J’espère qu’il y a de la lumière au bout du tunnel pour elle #CallTheMidwife.

Un troisième écrit : « Ça ne peut pas être ça pour Lucille. S’il vous plaît, ramenez-la !”

Un quatrième a fait écho: “Lucille doit revenir.”

Un cinquième a écrit : « Comment peuvent-ils se débarrasser de Lucille. Je pleure.”

Appelez la sage-femme diffusée sur BBC One le dimanche à partir de 20h.

Lucille a fait ses adieux en rentrant en Jamaïque