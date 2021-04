CALL THE MIDWIFE est de retour pour une dixième saison alors que les fans voient le retour de leurs religieuses et infirmières préférées.

La sortie de la nouvelle série a été retardée en raison de la pandémie, mais présente les mêmes personnages que nous connaissons et aimons tous …

Call the Midwife revient avec une dixième série

Qui fait partie du casting de la saison 10 de Call the Midwife?

Les fans seront à nouveau transportés dans les années 1960 avec l’aide de la distribution populaire.

Parmi ceux qui reviennent se trouvent Helen George et la légende d’EastEnders Cliff Parisi alors que la nouvelle saison poursuit le voyage du spectacle à travers les années à Nonnatus House dans l’East End de Londres.

Jenny Agutter comme sœur Julienne

Jenny est devenue une enfant actrice à l’âge de 12 ans après avoir joué dans l’Est du Soudan.

Depuis lors, elle a eu une carrière variée, ayant joué dans des films tels que Logan’s Run, An American Werewolf in London et plus récemment Captain America: The Winter Soldier.

Ses crédits télévisés incluent The Snow Goose et Spooks.

Judy Parfitt comme soeur Monica Joan

Judy Parfitt est une actrice lauréate du BAFTA qui a eu des crédits sur grand écran dans Dolores Claiborne et Girl with a Pearl Necklace.

Elle a également joué aux côtés de David Suchet dans le remake de Mort sur le Nil en 2004 et dans Little Dorrit,

Parfitt est apparu dans Les accrochages de Tom Wrigglesworth; et la sitcom des suffragettes de Jessica Hynes Up les femmes.

Linda Bassett comme infirmière Cane

Linda Bassett a fait ses débuts à l’écran en 1987 lorsqu’elle a joué le personnage de Gertrude Stein dans American Playhouse.

Ses autres crédits vont de Sense & Sensibility et Twirlywoos, à Calendar Girls, Kinky Boots et The Hours.

Sur grand écran, elle a joué Janet Swanton dans Paris by Night.

Fenella Woolgar comme soeur Hilda

Fenella Woolgar est une actrice de théâtre et d'écran

Fenella Woolgar est une actrice de théâtre et d’écran.

Elle a joué dans des films dont le remake de 2007 de Saint-Trinian et le biopic 2019 Judy.

Woolgar a également joué dans la mini-série télévisée Jekyll et a joué Agatha Christie dans l’épisode de Doctor Who La licorne et la guêpe.

Stephen McGann comme Dr Turner

Stephen McGann est un acteur anglais qui a commencé sa carrière d’acteur en 1982, jouant dans la comédie musicale Yakety Yak du West End.

Stephen a acquis une renommée nationale lorsqu’il a joué dans Emmerdale de 1999 à 2002 en jouant Sean Reynolds.

Il a également joué des rôles dans Casualty et The Bill.

Cliff Parisi en tant que Fred Buckle

Cliff Parisi est surtout connu pour avoir joué Minty Peterson dans EastEnders

Cliff Parisi est surtout connu pour avoir joué Minty Peterson dans EastEnders.

Il était une vedette invitée dans Hollyoaks de Channel 4, jouant le personnage de Walt.

Parisi a également joué le rôle d’Arnie dans le drame de la BBC Hustle.

Ella Bruccoleri comme sœur Frances

Ella Bruccoleri a décroché le rôle de sœur Frances en 2018

Ella Bruccoleri a décroché le rôle de sœur Frances en 2018.

Elle est également apparue dans la série télévisée The Last Kingdom.

Jouer la nonne est le premier grand rôle télévisé d’Ella après l’école d’art dramatique.

Helen George comme Trixie

Helen est une interprète de théâtre musical et a obtenu son premier rôle dans la pièce à succès The Woman in White.

À l’écran, elle a joué dans le film de 2018 Nativity Rocks!

Elle est également une chanteuse passionnée et a été une choriste lors de la tournée d’Elton John. Elle a également joué dans le clip de la couverture de Birdy en 1901.

Laura Main comme Shelagh Turner

Laura Main est une actrice écossaise

Laura Main est une actrice écossaise, qui a joué dans Murder City.

En plus d’autres rôles télévisés, y compris dans les drames médicaux Holby City et Doctors, Laura est apparue sur scène.

Les pièces dans lesquelles elle a joué incluent Alice au pays des merveilles, Romeo and Juliet, Robin Hood, The Sound of Music and Company.

Leonie Elliott comme Lucille

Leonie Elliott est une actrice anglaise

Leonie Elliott est une actrice anglaise bien connue pour avoir joué Fiona dans l’épisode Hated in the Nation, sur l’émission culte Black Mirror.

L’un de ses plus grands rôles a été de jouer Cherry Patterson dans la comédie dramatique de Lenny Henry Danny and the Human Zoo en 2015.

Elle est également apparue dans les goûts de Casualty, The Bill et Holby City.





Quand Call The Midwife Series 10 est-il diffusé à la télévision?

La série Appelez la sage-femme 10 a débuté le dimanche 18 avril 2021.

L’émission débutera à 20 heures sur BBC One et se poursuivra avec de nouveaux épisodes chaque dimanche.

Le prochain épisode est sur CE SOIR (dimanche 25 avril 2021).

Les téléspectateurs peuvent également l’attraper en ligne sur BBC iPlayer.