Appelez la star de la sage-femme inondée de soutien après une blessure à la jambe d’horreur – juste au début du tournage

UNE star de Call the Midwife a été inondée de soutien après une horrible blessure à la jambe.

Juste au moment où le tournage de la série 13 a commencé, l’actrice a subi une vilaine blessure alors qu’elle se tournait vers les réseaux sociaux pour donner à ses abonnés une nouvelle mise à jour.

Instagram / @helengeorge

Helen George a souri après avoir subi une horrible blessure à la jambe[/caption] Facebook

Les acteurs se sont réunis pour un dîner spécial alors que le tournage de la nouvelle série commence[/caption]

En juin, les producteurs ont révélé que les acteurs s’étaient réunis alors qu’ils se préparaient à tourner de nouveaux épisodes dans une publication sur les réseaux sociaux.

Mais dans une nouvelle mise à jour, la star a été vue en train de poser devant sa maison alors qu’elle avait la jambe ligotée dans des bandages et de gros pansements, bien que l’on ne sache pas exactement comment ni quoi elle a été blessée.

Helen, 39 ans, a souri alors qu’elle avait la jambe levée sur un coussin réglable pendant qu’elle utilisait son scooter orientable pour les genoux.

L’actrice a enfilé une robe noire moulante retroussée jusqu’aux genoux, tandis qu’elle a accessoirisé le look avec une pochette Yves Saint Laurent qui a été hissée sur ses épaules via une chaîne en or.

Elle a légendé la photo: « Speedy .”

Et les fans n’ont pas tardé à inonder la section des commentaires de leurs vœux.

L’un d’eux a écrit: « Je vous souhaite un rétablissement facile et rapide !!! »

Un deuxième a écrit : « Omgosh qu’as-tu fait ? Je t’envoie plein d’amour pour un prompt rétablissement .”

« Oh non! Ce qui s’est passé? Prompt rétablissement ! », a commenté un troisième.

Tandis qu’un quatrième disait : « Ah Helen ! J’espère que vous vous rétablissez rapidement ! ”

Pendant ce temps, un cinquième a plaisanté: « Si nous voyons trixie coincée derrière le roladex de Phyllis, nous saurons pourquoi! ».

Et un sixième a ajouté : « Guérissez-vous bientôt. Aimer vos nouveaux cheveux .”

Et Giovanna Fletcher, 38 ans, a également commenté: « Oh non !!!!. »

Helen est surtout connue pour avoir joué le personnage de l’infirmière principale Beatrix « Trixie » Franklin dans la série à succès de la BBC.

Elle a joué dans la série dramatique d’époque depuis ses débuts en 2012.

Appelez les fans de la sage-femme se sont retrouvés sans leur solution depuis la fin de la 12e série plus tôt cette année.

La série 13 de l’émission consistera en un spécial de Noël suivi de huit épisodes d’une heure au début de 2024.

Il se déroulera en 1969 et plus de bébés naissent à l’hôpital que jamais auparavant.

Bbc

Helen a joué dans le drame d’époque populaire depuis ses débuts en 2012[/caption]