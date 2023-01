Appelez la sage-femme Helen George révèle des détails cruciaux sur la robe de mariée avant les noces de Trixie et Matthew

Appelez la star de la sage-femme, Helen George, a taquiné les détails de la robe de mariée de Trixie avant la saison douze.

Les téléspectateurs ont vu Trixie recevoir une proposition surprise romantique lors de l’épisode le jour de Noël.

Matthew a proposé à Trixie lors de l'épisode du jour de Noël

Il lui a offert une belle bague

Trixie a accepté la proposition – mais la planification de leur mariage se déroulera-t-elle sans heurts ?

Matt avait essayé de le faire le jour de Noël, mais avait été interrompu au dernier moment, mais le soir du Nouvel An, il avait enfin son moment alors qu’ils surplombaient la rivière.

En sortant une superbe bague en diamant, Matthew a demandé à Trixie de passer le reste de sa vie avec lui en tant qu’épouse, et l’infirmière choquée a finalement pu dire oui.

Trixie est sur le point de se marier lors de la douzième saison à venir – mais quels obstacles se présenteront à eux ?

L’actrice Helen, qui joue Trixie, a taquiné ce que la prochaine saison implique alors qu’ils planifient leur mariage.

Helen a promis des scènes enflammées entre le couple alors qu’ils “ramaient et se déchiraient”.

Elle a déclaré à Radio Times: «Il y a une passion pour eux. Ce n’est pas une relation tranquille. Ce ne sera jamais facile. Ils se défient, et je pense que c’est pour ça que ça marche si bien.

« C’est une occasion stressante. Et surtout parce qu’il vit à Chelsea et que la famille a des titres et il y a beaucoup de choses qui vont avec, donc je pense que c’est une grande occasion et une énorme chose à planifier.

Qu’en est-il de la question la plus importante… la robe de mariée ?

Faisant référence aux fiançailles passées de Trixie avec Tom Hereward, Helen a révélé: “Je pense que c’était intéressant parce que ça a été une telle avancée et si ce mariage avait eu lieu avec un autre personnage il y a des années, alors cela aurait été une robe différente et une occasion différente.

«Mais à cause de qui il est et de la façon dont le mariage devrait être, la robe doit également s’intégrer à cela, donc ce fut une grande conversation qui a duré quelques mois.

“Ce qui est charmant avec les robes royales, c’est qu’elles sont toujours très classiques et je pense que c’est quelque chose que Trixie voulait.

“À un moment donné, j’ai trouvé une photo de Cilla Black dans une minijupe avec des plumes d’autruche sur les marches du bureau d’enregistrement de Chelsea et j’ai dit:” S’il vous plaît, s’il vous plaît “.”

La saison 12 de Call the Midwife devrait voir un nouveau membre de la distribution venir à Nonnatus House, avec Rebecca Gethings jouant Sister Veronica – qui va certainement faire bouger les choses.

La nouvelle série Call the Midwife commence ce soir à 20h sur BBC One.