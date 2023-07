Appelez la sage-femme dans le remaniement du casting alors que les stars du savon et de Netflix rejoignent la série 13 de la BBC

APPELEZ la sage-femme a eu un remaniement du casting pour la série 13 alors que les stars du savon et de Netflix rejoignent l’émission de la BBC.

La série 13 consistera en un spécial de Noël suivi de huit épisodes d’une heure au début de 2024.

Les fans de Call the Midwife seront non seulement ravis d’apprendre que tous leurs personnages préférés sont de retour, mais que de nouveaux visages arriveront également à Poplar.

Dans le premier épisode, Nonnatus House lance un nouveau programme de formation de sage-femme, accueillant les sages-femmes Joyce Highland et Rosalind Clifford.

Tous deux sont enthousiasmés par cette nouvelle étape de leur carrière et emménagent à Nonnatus House, partageant une chambre.

Joyce Highland est originaire de Trinidad et vise à devenir matrone d’un hôpital britannique. Travailleuse, farouchement brillante et profondément gentille, elle a un passé traumatisant qu’elle ne pourra jamais dissimuler.

Pendant ce temps, Rosalind Clifford est jeune, chaleureuse, passionnée et drôle. Elle peut parfois sembler naïve, mais elle a une force intérieure qui la conduira à prendre des décisions qui changeront sa vie.

Les actrices Renee Bailey et Natalie Quarry rejoignent la série en tant que Joyce et Rosalind respectivement.

Renee est surtout connue pour son rôle de Leila dans Rebel Cheer Squad de BBC/Netflix – Une série Get Even, tandis que Natalie est apparue dans le feuilleton de jour de la BBC, Doctors.

La série 13 se déroulera en 1969 et plus de bébés naissent à l’hôpital que jamais auparavant.

La pression sur les lits de maternité reste extrêmement élevée à travers le pays, mais Poplar s’en sort mieux que la plupart grâce au travail de Nonnatus House et à la popularité des accouchements à domicile sous les auspices des Sœurs.

Cette série verra des histoires au sein des communautés Sylheti et nigériane et autour des quais.

Les logements insalubres continuent de ravager les zones de Poplar, présentant des défis sociaux et sanitaires complexes à l’équipe Nonnatus.

Il explorera également les problèmes entourant la paralysie cérébrale, la dysplasie congénitale de la hanche, le tétanos, la porphyrie et la tuberculose.

La créatrice et scénariste de la série, Heidi Thomas, a déclaré : « Après tant d’années, nos personnages réguliers tant aimés sont comme une famille pour moi – et nos merveilleux fans me disent si souvent qu’ils ressentent la même chose.

«Je sais qu’ils seront aussi ravis que moi que la série 13 de Call the Midwife soit pleine de beaux moments qui célèbrent les jeunes, les vieux et les liens précieux qui les unissent.

« Après le mariage spectaculaire de Trixie, la communauté de Nonnatus House se sent plus soudée que jamais, mais la vie à Poplar n’a jamais été un conte de fées.

« Au fur et à mesure que 1969 se déroulera, nous verrons des changements et des défis bouleverser le monde de nos religieuses, infirmières, médecins et sages-femmes bien-aimés. Les nouveaux arrivants Joyce et Rosalind arrivent avec beaucoup à apprendre et beaucoup à donner.

« Et pourtant, alors même que l’homme se prépare à marcher sur la lune, nous le voyons aux prises avec les questions éternelles de la vie. Qui sommes nous? Qu’est-ce que l’amour? Et à quoi appartenons-nous ?

Call the Midwife reviendra ce Noël sur BBC One.