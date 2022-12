Appelez la revue spéciale de la sage-femme – ce ne serait pas Noël sans ce drame sournoisement majestueux

JVoici quelque chose d’admirablement stoïque dans le refus de la télévision britannique de passer à ses programmes télévisés de Noël bien-aimés. Sur BBC One le 25 décembre, c’est Strictly, EastEnders, Mrs Brown’s Boys et Call the Midwife, et vous obtiendrez ce qu’on vous donne, alors taisez-vous et soyez reconnaissant. Tout comme les règles de chaque famille pour le bon moment pour ouvrir les cadeaux (le matin, évidemment, vous les monstres de l’après-midi), il n’y a pas de place pour le compromis. Vous allez danser, vous aurez une imitatrice, vous aurez probablement un mariage de feuilleton télévisé le lendemain d’un enterrement de vie de garçon mal avisé. Et que vous le vouliez ou non, vous aurez un accouchement légèrement traumatisant niché dans un message socialiste sournois sur l’importance des soins sociaux et des institutions publiques bien gérées et bien financées.

Il y a des traditions bien pires que Call the Midwife, qui a atteint décembre 1967, et commence à peine à se sentir comme si elle était à la télé depuis lors. Cela dérange à peine d’essayer d’amener de nouveaux arrivants, en supposant que si vous regardez, vous saurez exactement ce que Trixie a fait à Portofino, et pourquoi il est agréable de voir Rhoda Mullucks et la famille Mullucks de nouveau aux soins de Docteur Turner. Mais même sans connaissance préalable de la scène sociale de Poplar, c’est à peu près aussi agréable et réconfortant que la télévision.

Zephryn Taitte et Leonie Elliott dans le spécial de Noël. Photographie: BBC / Neal Street Productions

Comme toujours, il jongle avec une poignée de scénarios plus ou moins sérieux, se concentrant sur une femme enceinte principale, une femme enceinte b-side, ce que font les nonnes, ce que font les nonnes-sages-femmes, ce que les sages-femmes qui sont pas les nonnes sont en train de faire, et ce que Fred dans la boutique est en train de faire. Fred parcourt les livres et essaie de comprendre pourquoi il y a eu tant de défaillants sur le plan d’épargne de Noël, avant de se rendre compte que certains ont été pris dans l’accident de train catastrophique qui a mis fin à la saison 11. Depuis lors, les choses n’ont tout simplement pas été le même. « C’est comme si… nous avions tous perdu un peu de cœur, ou qui nous sommes », dit-il. Mais il a une idée pour rassembler tout le monde. Attachez-vous pour Poplartunity Knocks, un concours de talents locaux dans lequel tous nos membres de la distribution préférés peuvent montrer leurs nombreuses compétences cachées. Certains sont tellement cachés, en fait, qu’ils sortent à peine des rideaux de scène au moment du spectacle.

Dans le contexte de Fred courant comme un Simon Cowell des années 60, recrutant désespérément des artistes pour son spectacle, il y a le métier plus familier de sage-femme et de s’occuper des femmes. Une femme très enceinte nommée Cindy est libérée de la prison de Holloway mais découvre que son petit ami a disparu de leur appartement, ne laissant derrière lui qu’une convocation au tribunal; le nouvel occupant est moins désireux de l’aider. Elle se retrouve dans des taudis sales et ressemblant à des bidonvilles, pour être expulsée lorsque la propriétaire coriace se rend compte que Cindy est plus avancée qu’elle ne l’a dit. Finalement, évidemment, elle se retrouve sous la garde de Nonnatus House.

Une grande partie de l’histoire de Cindy concerne la bureaucratie et la paperasserie, et ce que c’est que d’avoir à prouver que vous existez quand vous avez grandi en dehors du système. Si cela ne ressemble pas à un grand drame, c’est là que la majesté et l’expérience sournoises de cette série entrent en jeu, car elles sont à la fois excitantes, touchantes et exaspérantes. Il en va de même pour Rhoda, maintenant enceinte de son quatrième enfant, après que son troisième, Susan, soit née avec des membres touchés par la thalidomide (nous l’avons rencontrée pour la dernière fois dans la saison six, lorsque Susan avait 18 mois). Non seulement ils débattent du niveau de compensation à accepter – les familles les plus riches veulent attendre plus, tandis que son père, Bernie, aux prises avec un manque de travail sur les quais, veut toute l’aide qu’ils peuvent obtenir, et maintenant – mais Susan est en difficulté à l’école, au sein d’un système éducatif qui la rejette à chaque tournant.

Le stress au sein de la maison Mulluck est palpable, et il faut leur bon médecin, qui connaît la famille et son histoire depuis de nombreuses années (imaginez !), pour repérer quelle aide est nécessaire, et quand.