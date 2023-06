Appelez ça incroyable, appelez ça spectaculaire – ce qui distingue la suite de Spider-Verse, c’est la narration

Spider-Man, Spider-Man. Fait tout ce qu’une araignée peut faire.

Explosion sur les écrans dans une méta merveille d’animation inspirée de la bande dessinée, 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse redéfini quoi et qui pourrait être Spider-Man.

Cinq ans plus tard Spider-Man: à travers les Spider-Verse s’appuie sur le film révolutionnaire, suggérant que c’est ce que vous faites avec votre pouvoir qui définit vraiment un héros.

Grâce au coffre de jeu infini qu’est le multivers, la suite est positivement en proie à Spider-Men, Spider-Women, Spider-Gals et Spider-Cats – même une Spider-Car anthropomorphisée. Il n’y a apparemment aucun concept ou créature que le trait d’union ne peut pas connecter.

Mais qu’il s’agisse d’un homme ou d’un buggy rouge et bleu, sous le masque et le flot constant de plaisanteries se trouve l’un des héros les plus malléables et moraux de Marvel Comics.

Ce qui lie Peter Parker, Gwen Stacy et Miles Morales, c’est le fardeau qu’ils portent : être les meilleurs. Pour tirer le meilleur parti de la capacité dont ils ont été dotés et honorer les vies qu’ils n’ont pas réussi à sauver.

Alors que le nouveau film Spider-Verse s’ouvre, Miles Morales, le jeune Spider-Man de Brooklyn (Earth 1610) n’est pas tant angoissé qu’il est surmené.

Le jeune de 15 ans s’améliore dans le domaine des super-héros, mais la pression de mener deux vies a creusé un fossé entre lui et ses parents. Sous son nouveau costume à la mode se trouve un enfant solitaire et sur-performant, et la seule personne qui le comprend vraiment est un autre multivers.

Ils vivent sur des Terres parallèles, mais il existe un lien indéniable entre Miles Morales (Shameik Moore) et Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), deux surdoués qui ne peuvent pas partager leur vrai moi avec leur famille. (Images Sony)

Rencontrez l’équipe d’araignées

L’objet de l’obsession de Miles est Gwendolyn Stacy, alias Spider-Gwen. Exprimée par Hailee Steinfeld, Gwen bouillonne de frustration, frappant constamment la tête de son père capitaine de police qui blâme Spider-Gwen pour la mort de sa meilleure amie. Bientôt, les ondulations du dernier film, y compris l’arrivée d’un nouveau méchant de style dalmatien nommé The Spot, conspirent pour réunir Gwen et Miles.

Alors que le premier Spider-Verse présentait une poignée de héros terrestres parallèles tels que Spider-Ham et Spider-Man Noir, À travers le vers d’araignée nous offre une armée de héros influencés par les arachnides se frayant un chemin à travers le multivers, essayant de garder intactes les différentes chronologies.

Le nouveau film Spider-Verse présente un nouvel ennemi, The Spot, exprimé par Jason Schwartzman. C’est un méchant un peu comique qui veut être pris au sérieux. (Images Sony)

Que vous soyez un joyeux zombie Marvel ou un super fan de Spider-Man, il y aura de nombreux cris de reconnaissance en tant que À travers le vers d’araignée sert suffisamment de camées de dessins animés pour remplir une soirée de surveillance le samedi matin.

À l’exception d’une séquence de poursuite glorieusement burlesque, Vers d’araignée se concentre principalement sur l’équipe principale chargée de contenir le chaos multiversal.

Oscar Isaac exprime Miguel O’Hara, le leader mondial fatigué du futur, Spider-Man 2099. Issa Rae joue la course de motos sans fioritures Spider-Woman. Il y a aussi le retour béni de Jake Johnson dans le rôle de Peter B. Parker, alias celui du Snuggie, maintenant avec son propre Spider-Toddler.

Andy Samberg a un petit mais hilarant rôle efficace en tant qu’araignée écarlate si sérieuse qui se raconte elle-même. (Il a été cloné. C’est tout un truc.) Karan Soni, qui jouait le chauffeur de taxi dans Dead Poolapparaît ici sous le nom de Pavitr Prabhakar, le Spider-Man positivement exubérant de Mumbattan, en Inde.

Et si vous recherchez plus d’audace, Daniel Kayluuya fournit la voix de Spider-Punk, un Spider-Man anti-establishment avec un accent cockney et un penchant pour les cordons d’alimentation.

Across the Spider-Verse présente le retour de certains des amis interdimensionnels de Miles, dont Gwen Stacy et Peter B. Parker, exprimés par Jake Johnson. (Images Sony)

L’art audacieux rencontre la force de l’histoire

Au fur et à mesure que les personnages vont et viennent, le film modifie facilement les palettes de couleurs et l’esthétique. Alors que Gwen et son père se disputent alors que l’écran nage avec des pastels en peluche, une photo plein cadre du front plissé de Gwen est complétée par des motifs abstraits – Kandinsky rencontre Miami Vice. Spider-Punk lui-même apparaît comme un dépliant de concert fané, la couleur blanchie, ses bords déchiquetés et déchirés.

Ce qui empêche le film de se noyer dans une mer de références de bandes dessinées hyper-niche, c’est la prise ferme de l’histoire au centre. En effet, c’est la force de cette histoire et la clarté des personnages qui donnent au film la liberté d’expérimenter.

À travers le vers d’araignée a évolué au-delà de l’art comique constamment autoréférentiel du premier film. La suite utilise parfois des panneaux de bandes dessinées pour diviser notre attention, mais la coloration est audacieuse et audacieuse, comme une peinture de LeRoy Neiman qui prend vie.

Le cœur battant au centre du film est Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales, un jeune homme pris au piège entre les mondes. Pas le multivers, mais sa loyauté envers la famille par rapport à sa carrière héroïque naissante.

Animés ou non, peu de films capturent le caractère ludique et la justesse émotionnelle de la relation ténue adolescent/parent.

Dans une scène après que les parents de Miles ont rencontré Gwen, sa mère Rio (Luna Lauren Velez) reste en arrière, regardant son fils se languir. Avec son dos toujours tourné, Miles dit: « Je peux t’entendre être silencieux. » « J’espère que je ne gèle pas votre jeu », est sa réponse hilarante et maladroite. L’amour et la connexion qu’ils partagent, même au milieu d’une dispute, sont tangibles.

Oscar Isaac est Spider-Man 2099, qui dirige l’équipe de héros sur le thème des arachnides essayant d’empêcher les chronologies multivers de se dégrader. (Images Sony)

Une suite meilleure et plus riche que l’original

Rio ne sait peut-être pas ce que son fils cache, mais elle lui donne la force de continuer. Elle et Brian Tyree Henry, en tant que père exaspéré de Miles, sont des réservoirs sans fond dont il puise. C’est la préoccupation centrale du film avec la famille et l’impossibilité de se retrouver tout en vivant encore sous la garde de ses parents qui fait À travers le vers d’araignée meilleur et plus riche que le film de 2018.

La suite est abrutissante dans son imagination et aussi profondément personnelle. S’il y a un inconvénient ici, c’est que pendant que Miles travaille toujours sur le genre de héros qu’il veut être, la seule chose qui manque au film, c’est la fermeture.

À travers le vers d’araignée prend son temps pour introduire de nouveaux personnages et calamités, mais tout se termine sur un cliffhanger, nous obligeant à attendre mars 2024 pour Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse.

Il s’avère que le vrai méchant est le temps.