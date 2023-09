Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré qu’il ne se souciait pas de la façon dont le monde percevait les lourds investissements de son pays dans le sport. Pour lui, l’augmentation du PIB qui en résulte est tout ce qui compte.

« Si le sportswashing doit augmenter mon PIB de 1%, alors nous continuerons à pratiquer le sportswashing », a déclaré ben Salmane dans une interview diffusée mercredi sur Fox News. « Je m’en fiche. J’ai une croissance du PIB de 1% grâce au sport et je vise 1,5% supplémentaire. Appelez ça comme vous voulez. »

Le Sportswashing est le label que certains ont donné à l’utilisation du sport pour réhabiliter une image ou une réputation. Des groupes et défenseurs des droits de l’homme ont accusé l’Arabie saoudite d’investir massivement dans le sport et d’organiser des événements sportifs majeurs afin de détourner l’attention des violations des droits de l’homme.

Human Rights Watch et d’autres agences ont dénoncé l’Arabie saoudite pour un bilan d’abus qui comprend le meurtre de centaines de migrants éthiopiens non armés en août, l’emprisonnement de militants des droits des femmes, le meurtre en 2018 du journaliste Jamal Kashoggi et l’exécution massive de 81 personnes dans un conflit. un seul jour en 2022.

« Il a fait bien plus que dire qu’il s’en fiche », a déclaré Minky Worden, directrice des initiatives mondiales à Human Rights Watch. « Il a vraiment soutenu l’idée du lavage sportif comme moyen de dissimuler les très graves violations des droits humains commises dans le pays. Nous entendons maintenant d’en haut que c’est la politique de l’État. »

Les investissements sportifs de l’Arabie saoudite dépassent les 50 milliards de dollars depuis 2016, selon un rapport publié cette année par un groupe de défense des droits de l’homme. Accorder la liberté. Cela comprend un contrat de 10 ans pour accueillir des événements de la World Wrestling Entertainment, des compétitions internationales de golf, des événements de Formule 1 et même une tentative de recruter l’icône du football français Kylian Mbappe dans le cadre d’un accord de 332 millions de dollars.

Ben Salmane a été l’un des moteurs des investissements dans le cadre de sa stratégie Vision 2030, qui vise à « diversifier » les investissements du pays sur les plans économique, social et culturel en fonction de ses besoins. site web.

« La Vision 2030 a pour effet de projeter une image que l’Arabie saoudite est en train de réformer sur le front des droits humains, alors que ce n’est pas le cas », a déclaré Worden de Human Rights Watch. « Le sportswashing se produit lorsqu’un pays cherche à accueillir un événement sportif majeur bien-aimé et à réellement transformer l’amour des fans pour un sport en arme, tout en n’améliorant pas la situation des droits de l’homme. »

Elle a déclaré que le lavage sportif présente des risques en raison de la construction qu’il nécessite.

« L’Arabie saoudite ne dispose pas des infrastructures sportives nécessaires pour accueillir des événements majeurs », a déclaré Worden. « Le gouvernement construit de grands stades sans syndicats pour protéger les travailleurs migrants qui travaillent dans une chaleur mortelle. L’Arabie saoudite tente d’acheter l’effet de halo de ces grands événements sportifs pour effacer sa mauvaise image internationale. »

Ce pays du Golfe accueillera la Coupe du monde de football 2023 en décembre. Le annonce en février a suscité l’indignation des groupes de défense des droits humains, notamment Human Rights Watch et Amnesty International.

Des accusations de sportswashing ont également été portées lorsque le fonds souverain du pays a acheté 80 % du club de football de la Premier League anglaise Newcastle United. Amnesty International a qualifié cette acquisition de 400 millions de dollars d’« outil de relations publiques destiné à détourner l’attention du bilan épouvantable du pays en matière de droits humains ».

Auparavant, les représentants de ce pays du Golfe avaient rejeté le concept de sportswashing. Interrogé sur les accusations portées par CBS News en juinle ministre national des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al Saud, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’idée selon laquelle les nations pourraient dissimuler de mauvais actes avec le sport.