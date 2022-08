Appelez au travail Élections de Kelowna

La ville de Kelowna a mis en place le panneau d’aide recherchée pour les élections municipales d’octobre.

Environ 300 travailleurs sont nécessaires pour divers postes pour les jours de vote par anticipation ainsi que pour le vote général du 15 octobre.

Le personnel électoral travaillera des journées complètes, dès 7 h et jusqu’à 21 h 30. On s’attend à ce que le personnel reste au lieu de vote pendant toute la durée de son quart de travail, avec des pauses prévues pendant la journée.

“Travailler comme fonctionnaire électoral est une chance de s’impliquer dans la communauté tout en acquérant des informations précieuses sur le processus électoral”, a déclaré Laura Bentley, directrice générale des élections. « Nous recherchons des personnes passionnées par notre communauté et qui aiment communiquer avec les gens. »

La Ville recrute pour trois postes :

Fonctionnaire électoral. Aucune expérience électorale préalable n’est requise. Le salaire journalier est de 265 $.

Président d’élection suppléant. Une expérience électorale préalable est requise. Le salaire journalier est de 370 $.

Présidence d’élection. Une expérience électorale préalable est requise. Le salaire journalier est de 475 $.

Une séance de formation obligatoire sera offerte pour tous les postes, et la rémunération de la formation est intégrée au taux quotidien de chaque poste.

Les candidatures sont acceptées via les offres d’emploi en ligne de la ville. La date limite pour postuler est le mardi 16 août.

