Appel urgent pour retrouver une fille disparue de 14 ans, vue pour la dernière fois en train de quitter l’école en uniforme il y a deux jours alors que sa famille craignait pour sa sécurité

La POLICE a lancé un appel urgent pour une jeune fille de 14 ans qui a disparu il y a deux jours.

Lola James, du Hampshire, n’a pas été vue depuis qu’elle a quitté son école à Surrey lundi à 13 heures.

Lola est portée disparue depuis le 12 juillet Crédit : Police de Surrey

Sa famille s’inquiète de plus en plus pour sa sécurité et son sort.

Elle a été vue pour la dernière fois portant sa chemise d’école blanche avec une jupe à carreaux et un pull bleu.

Selon la police, l’adolescent a des liens à Basingstoke, Godalming et Farnham.

Un porte-parole de la police de Surrey a déclaré que sa famille et ses amis « se soucient de plus en plus de son bien-être ».

Ils ont ajouté: « Nous appelons toute personne qui l’a vue ou qui possède des informations pouvant aider à la trouver à contacter le centre de contact de la police de Surrey via le chat en direct sur www.surrey.police.uk en citant la référence PR/45210073546.

« Si elle est avec vous, ou si vous pensez que sa vie est en danger immédiat, appelez le 999. »