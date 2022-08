Appel urgent après la disparition d’une mère et d’un fils de six mois “alors qu’ils marchaient avec un landau”

La POLICE a lancé un appel urgent pour retrouver une maman et son fils de six mois qui ont disparu il y a quatre jours.

Sascha a été vue pour la dernière fois à 16 heures samedi à Blackley, dans le Grand Manchester, et pourrait pousser le petit Clay dans un landau.

Sascha en photo avec bébé Clay Crédit : GMP

La police a exhorté Sascha à faire savoir à quelqu’un qu’il est en sécurité Crédit : GMP

La police du Grand Manchester a exhorté aujourd’hui la mère à faire savoir à quelqu’un qu’elle était en sécurité.

Ils ont déclaré: “On pense que Sascha est avec son fils Clay, âgé de six mois, et qu’il le pousse peut-être dans un landau.

“Les officiers sont de plus en plus inquiets pour Sascha et Clay et veulent s’assurer qu’ils sont en sécurité et en bonne santé.”

La surintendante Sarah Morton a ajouté: «Nous faisons tout notre possible pour retrouver Sascha et Clay et nous assurer qu’ils sont en sécurité et en bonne santé.

“Sascha, si vous lisez ceci, veuillez nous contacter ou contacter quelqu’un de confiance afin que nous puissions vérifier que vous et Clay êtes en sécurité et vous offrir notre soutien.”

Toute personne ayant des informations doit appeler la police au 01618 563678 ou visiter gmp.police.uk.