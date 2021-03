Un tradie a passé 39 minutes désespérées au téléphone avec les services d’urgence avant de se noyer dans les eaux de crue de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le ressortissant pakistanais en était à son premier jour d’un nouvel emploi contractuel lorsque sa Toyota Camry a été piégée dans l’inondation sur Cattai Ridge Road à Glenorie, dans la banlieue nord de Sydney.

L’intérieur de sa voiture a été gravement endommagé, indiquant à la police qu’il s’est désespérément battu pour sauver sa vie et s’échapper de la voiture alors que les eaux montaient autour de lui.

L’inspecteur-détective de la police de NSW, Chris Laird, a déclaré que l’homme avait appelé Triple-Zero mercredi à 6h25 du matin et était resté en ligne avec l’opérateur jusqu’à environ 7 heures.

S’il ne nous avait pas appelés, nous ne l’aurions jamais trouvé. Pas avant que l’eau se soit retirée de toute façon », a déclaré l’inspecteur-détective Laird.

«Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons pour lesquelles il n’a pas pu sortir de la voiture. L’examen initial a montré qu’il avait fait toutes les tentatives raisonnables.

La crise des inondations en Nouvelle-Galles du Sud est devenue mortelle après la découverte du corps d’un homme dans une voiture piégée dans l’eau dans le nord-ouest de Sydney

Les équipes d’urgence ont été appelées à Cattai Ridge Road, près de Hidden Valley Lane à Glenorie vers 6h30 mercredi, à la suite d’informations selon lesquelles une voiture aurait été submergée dans les eaux de crue.

«Vous ne pouvez imaginer que quelqu’un se battant pour sa vie dans la voiture, les dommages à l’intérieur.

Il a déclaré que les routes comportaient plusieurs panneaux et avertissements de fermeture de route, mais que la voiture était située à 30 mètres dans les eaux de crue et à six mètres sous l’eau.

Les équipes d’urgence sont arrivées plus tard sur les lieux et ont récupéré le corps de l’homme à 13 heures après avoir localisé sa voiture submergée.

Det Insp Laird a suggéré que le système électrique de la voiture était peut-être défectueux.

« De plus, l’emplacement éloigné de la région, (nous poserons) des questions sur ce qu’il faisait là-haut. Il n’a peut-être pas connu la région comme le feraient les habitants », a-t-il déclaré.

Il y avait aussi une porte cadenassée bloquant la route, mais elle était submergée.

L’inspecteur-détective Laird a déclaré que le jeune homme de 25 ans avait de solides racines dans l’ouest de Sydney et que ses amis en Australie étaient dévastés par la nouvelle.

« De la police, de tous les services d’urgence, voici la raison même pour laquelle vous ne devriez pas tenter de traverser des rivières gonflées », a-t-il déclaré.

Le ministre des Services d’urgence, David Elliott, a présenté ses condoléances, affirmant que cela ferait des vagues dans la communauté du nord-ouest de Sydney.

« Le coût humain de ces inondations a été mis en évidence dans les circonstances les plus tragiques et j’exhorte les communautés à continuer d’être prudentes face aux menaces de mort continues et imminentes », a déclaré M. Elliott.

Le Premier ministre Scott Morrison et le chef de l’opposition Anthony Albanese ont également fait des déclarations au Parlement fédéral pour commémorer le jeune homme de 25 ans.

M. Morrison a qualifié mercredi de « journée terriblement triste », affirmant qu’il connaissait bien la région depuis les voyages de camping de son enfance et qu’il se sentait pour la famille de l’homme.

La voiture avec le corps de l’homme à l’intérieur a été retrouvée à Cattai Creek (photo) vers 13 heures à la suite d’une recherche de la police NSW et du SES Flood Rescue. L’homme n’a pas encore été formellement identifié

Un policier est vu à Glenorie après la découverte du corps d’un homme dans une voiture dans le nord-ouest de Sydney

Dans le Queensland, une recherche désespérée de David Hornman, 38 ans, a pris fin lorsque son corps a été retrouvé à l’intérieur de son ute dans l’arrière-pays de la Gold Coast mercredi après-midi.

Il a remercié les services d’urgence de NSW pour leur travail.

« Nous avons vu tellement de choses au cours de l’année écoulée et plus encore alors que ce pays a lutté contre tant de choses – inondations, incendies, virus, sécheresse et maintenant ces inondations à nouveau », a déclaré mercredi M. Morrison.

«Maintenant, cette famille recevra cette nouvelle et ils pleureront.

«Autour d’eux, des activités se produiront lorsque les eaux de crue se retireront et que le nettoyage commencera, mais leur maison sera sombre et leur chagrin sera grand.

Le Premier ministre a déclaré qu’il y avait toujours un danger extrême dans les zones touchées par les inondations malgré le soleil de Sydney mercredi.

«Tant que le soleil est dehors, les conditions restent extrêmement dangereuses, les rivières continuent de monter», a-t-elle déclaré.

Des plongeurs de la police sont vus en train de fouiller Cattai Creek mercredi, à la suite d’informations selon lesquelles une voiture aurait été submergée dans les eaux de crue

«Nous demandons à tout le monde, surtout s’ils sont dans des véhicules, d’être très prudents.

«Certains diraient que c’est encore plus dangereux maintenant car les rivières continuent de monter et les bassins versants se remplissent d’eau.

Dans le Queensland, une recherche désespérée de David Hornman, 38 ans, a pris fin lorsque son corps a été retrouvé dans son corps dans l’arrière-pays de la Gold Coast mercredi après-midi.

Le père de 38 ans a été vu pour la dernière fois lundi et n’avait pas contacté sa famille depuis qu’il s’était rendu à un emploi dans la région de Tamborine, où des pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines cette semaine.

Son ute a été repéré plus tôt dans la journée dans le ruisseau Canungra inondé.

L’épouse désespérée de M. Hornman est active sur les réseaux sociaux depuis lors, appelant à l’aide de tous ceux qui l’ont vu.

«Il ne s’est pas présenté au travail et n’a pas pu être joint depuis. Son téléphone est éteint », a déclaré Angela Hornman sur Facebook mardi.

Une voiture de police et du ruban adhésif bloquent la scène du crime dans la communauté de Glenorie mercredi

Des bateaux de police se dirigent vers les eaux de crue pour livrer mercredi des fournitures de base données par Coles aux habitants bloqués de la région de Windsor

«Je dois juste savoir qu’il va bien. S’il te plaît, dis-lui peu importe ce que JE L’AIME.

Le conseil de Hills Shire a déclaré mercredi que le chemin Cattai Ridge à Glenorie avait été fermé en raison des inondations.

Les rivières dangereuses autour de la Nouvelle-Galles du Sud, inondée par les inondations, resteront gonflées pendant le week-end, mais il est peu probable qu’elles augmentent davantage avec la détente des conditions météorologiques.

Quelque 24 000 personnes en Nouvelle-Galles du Sud sont toujours évacuées de leurs maisons, mais les pluies torrentielles qui ont frappé l’État pendant la semaine se sont finalement calmées.

Environ 60000 personnes ont néanmoins été informées par le service d’urgence de l’État d’être prêtes à évacuer, avec des avertissements d’inondation majeurs toujours en place pour les rivières Macintyre, Gwydir, Clarence et Hawkesbury, Nepean et Colo.

Les zones de préoccupation constante comprennent Moree dans le nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, l’Upper Hunter autour de Singleton, Grafton, des parties de la côte centrale et le bassin versant de Hawkesbury-Nepean au nord-ouest de Sydney.

La météorologue de la BOM, Victoria Dodds, a déclaré que les inondations ne reculeraient pas avant le week-end, en particulier sur le système fluvial « compliqué » Hawkesbury-Nepean Valley, qui restreint le débit d’eau à certains endroits.

Le bureau a également mis en garde contre le risque de chute d’arbres en raison de la saturation du sol.

Les volontaires de SES et la police de NSW commencent à livrer de la nourriture, des médicaments et des articles essentiels et à inspecter les propriétés inondées mais inondées autour de Windsor dans le nord-ouest de Sydney

Le pont de Windsor est vu submergé sous les eaux de crue montantes le long de la rivière Hawkesbury jeudi

« Les niveaux de la rivière sont toujours très élevés, nous avons encore des inondations majeures, c’est un événement d’inondation très prolongé », a déclaré Mme Dodds aux journalistes.

La pluie s’est atténuée sur une vaste étendue du sud du Queensland, mais le niveau des rivières devrait rester élevé pendant quelques jours, malgré le ciel ensoleillé.

Le bureau météorologique indique que des inondations majeures restent possibles le long des rivières Macintyre, Condamine, Bulloo et Logan, ainsi que de la rivière Bremer et du ruisseau Warrill.

À Beaudesert, au sud de Brisbane, d’importantes inondations se poursuivent le long de la rivière Logan, certains résidents ayant reçu l’ordre de partir mardi soir.

Le ministre des Services d’urgence de l’État, Mark Ryan, a déclaré qu’il faudra un certain temps avant qu’il y ait un décompte complet des propriétés inondées et des véhicules perdus à cause des eaux de crue.

Il a déclaré que l’activation d’une assistance conjointe fédérale-État en cas de catastrophe pour les conseils durement touchés de la Gold Coast, de Logan et de Scenic Rim financerait l’enlèvement de tonnes de débris et la réparation des routes et d’autres infrastructures.