Appel retiré pour une tour de 40 étages au centre-ville d’Oakland

Les projets de construction d’une tour résidentielle de 40 étages au centre-ville d’Oakland avancent maintenant qu’un propriétaire d’entreprise voisin a abandonné son appel suite à un accord avec la ville. La proposition amènerait 381 unités dans ce qui est actuellement un stationnement en surface situé au 1431, rue Franklin, au cœur du noyau urbain. Tidewater Capital est le développeur du projet.

Geoffrey Pete, propriétaire de l’espace communautaire et événementiel voisin, Geoffry’s Inner Circle, a déposé pour la première fois un appel pour la tour résidentielle en février de l’année dernière. L’appel indiquait que « bien que cela n’ait pas été reconnu… au cours de ce processus, le bâtiment proposé, s’il était approuvé, serait construit juste à côté d’une ressource nationale enregistrée, au 410 14th Street ». L’appel a souligné à quel point le processus d’examen de la tour reflétait « une mauvaise gestion des protections fournies par la désignation du quartier culturel cité comme Mouvement des arts noirs et quartier des affaires par la ville d’Oakland ».

Eli Wolfe d’Oaklandside fut le premier à rapport sur l’appel retiré. Wolfe a rapporté qu’un accord avait été conclu concernant « les conditions plus strictes imposées par les membres du conseil au projet résidentiel de Tidewater, y compris des mesures d’atténuation du bruit et l’exigence que le promoteur tienne une réunion communautaire sur son projet de plan de gestion de la construction ».

Si elle était construite, la tour résidentielle mesurerait 413 pieds de haut, avec 381 appartements, 8 100 pieds carrés d’espace public ouvert et un parking résidentiel sur place. Large Architecture est responsable de la conception. Les plans ont fait l’objet de plusieurs révisions de conception. Les derniers rendus montrent une tour tripartite à gradins avec une façade quadrillée uniforme. L’entreprise a expliqué que son inspiration venait des tours à flèche du centre-ville d’Oakland et de la verticalité audacieuse du bâtiment de la cathédrale.

Le calendrier estimé pour la construction n’a pas encore été établi. Contacté pour commentaires, Kyle Winkler, directeur de la construction à Tidewater, a déclaré à YIMBY : « Nous avons atteint cette étape importante grâce à une collaboration réfléchie avec toutes les parties prenantes associées au projet. Nous sommes impatients de poursuivre notre engagement alors que nous faisons avancer ce projet. Tidewater n’a pas répondu aux questions sur l’avenir de sa proposition de bureau alternatif déposée pour le même lot.

