Appel ouvert : Institut de médecine tropicale

Façade de la Policlinique

L’Institut de médecine tropicale (ITM) d’Anvers prévoit un réaménagement complet de son site pour créer un campus tourné vers l’avenir qui intègre et renforce les activités scientifiques, médicales et éducatives. Pour cela, elle collabore avec le Vlaams Bouwmeester via une procédure d’appel ouvert (OO48), à laquelle les designers peuvent postuler jusqu’au 11 novembre 2024.

Le projet comprend trois éléments principaux : une vision de développement de l’ensemble du site, une rénovation en profondeur des bâtiments art déco existants et la construction d’installations de laboratoire modernes. Ceci pour un budget immobilier de 60 à 65 millions d’euros (hors TVA et hors honoraires).

L’IMT vise à transformer le campus en un « Campus Une santé, un campus mondial » à la fois culturellement significatif, fonctionnel et durable. Le campus devrait également apporter une valeur ajoutée à la ville d’Anvers en tant que lieu (semi)public innovant et culturel qui stimule l’interaction.

La zone du projet est stratégiquement située entre plusieurs axes urbains clés. Le campus comprend des bâtiments art déco bien conservés, un ancien couvent de capucins et des bâtiments de laboratoires plus récents.

La vision de développement, qui constitue la première partie fixe de la mission, se concentre sur l’élaboration d’un plan robuste dans lequel les différentes fonctions du site sont clairement organisées. Cela comprend également une représentation 3D pour visualiser l’utilisation prévue et la relation avec l’environnement urbain. L’ITM souhaite créer un campus qui respecte la valeur patrimoniale tout en répondant aux demandes contemporaines d’efficacité énergétique et de durabilité. Une attention particulière est également portée au verdissement et au dépavage du site, rendant les jardins protégés accessibles au public.

La rénovation des bâtiments art déco, deuxième volet fixe de la mission, se concentre sur la restauration d’éléments patrimoniaux précieux et la refonte des espaces en fonction des besoins des utilisateurs contemporains. Cela inclut la séparation des espaces publics, semi-publics et privés et le développement d’un concept pour communiquer sur notre travail à travers l’art ou des expositions. Les bâtiments historiques s’adapteront aux normes modernes de confort, d’efficacité énergétique et de circularité, tout en préservant leur valeur patrimoniale spécifique.

Le troisième volet, conditionnel, concerne la construction de nouveaux bâtiments de laboratoires en collaboration avec l’Institut Provincial d’Hygiène (PIH). Ce bâtiment offrira un laboratoire de pointe, répondant à des normes modernes strictes (niveau BSL-3). Le nouveau bâtiment du laboratoire sera développé dans la partie basse d’un immeuble de grande hauteur à côté du campus existant. La partie tour du bâtiment offre un espace pour un programme réalisé par un partenaire externe.

Lors de la procédure de sélection, l’accent est mis sur la recherche d’un concepteur de qualité capable de traduire toutes les ambitions de l’IMT en une conception spatiale basée sur la recherche. L’organisation du projet nécessite une expertise en matière de patrimoine, de durabilité et, dans une phase ultérieure, une construction de laboratoire avancée de la part de l’équipe de conception. Des experts supplémentaires seront inclus dans l’équipe de conception pendant la phase d’appel d’offres par les équipes sélectionnées.