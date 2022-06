appel Navalny rejeté; un autre critique du Kremlin emprisonné

MOSCOU (AP) – Un tribunal russe a rejeté un appel du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, qui a affirmé que les autorités pénitentiaires avaient illégalement empêché ses avocats d’apporter l’équipement nécessaire, notamment des enregistreurs vocaux et des ordinateurs portables, à une audience tenue dans une prison.

Navalny a témoigné lors de la session de mardi par vidéo, la première fois qu’il a été vu depuis son transfert dans une prison à sécurité maximale. Un tribunal inférieur avait précédemment rejeté sa plainte concernant l’interdiction des appareils d’enregistrement.

Des proches associés de Navalny ont fait face à des accusations criminelles et beaucoup ont quitté la Russie. Les autorités ont fermé l’infrastructure politique de son groupe – une fondation anti-corruption et un réseau national de bureaux – en le qualifiant d’extrémiste.

Mardi, l’éminent politicien de l’opposition Ilya Yashin a été condamné à 15 jours de prison pour refus d’obéir à la police. Il a été arrêté lundi soir alors qu’il se promenait dans un parc, et la police a déclaré qu’il avait attrapé un officier par l’uniforme et l’avait vulgairement insulté.

Cependant, Yashin a affirmé que la police l’avait approché alors qu’il était assis sur un banc avec un ami et avait exigé qu’il les accompagne sans explication.

“Je ne suis pas fou, de me battre avec trois policiers”, a-t-il déclaré sur l’application de messagerie Telegram.

Yashin a critiqué les actions militaires de la Russie en Ukraine et a été condamné en mai à payer 90 000 roubles (1 700 $) pour avoir discrédité l’armée russe.

Il risque 15 jours de prison s’il est reconnu coupable d’avoir désobéi à la police.

Navalny a été arrêté en janvier 2021 à son retour d’Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il imputait au Kremlin. Il a reçu une peine de 2 ans et demi pour avoir prétendument violé les conditions de sa libération conditionnelle alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la Russie.

En mars, Navalny a été condamné à neuf ans de prison pour fraude et outrage au tribunal, allégations qu’il a rejetées comme une tentative politiquement motivée des autorités russes de le maintenir derrière les barreaux le plus longtemps possible.

The Associated Press