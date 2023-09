Appel : la NASA veut entendre vos histoires d’OVNIS

Les scientifiques de la NASA demandent aux gens de partager leurs expériences d’observations de phénomènes anormaux non identifiés (UPA), affirmant que davantage d’informations et de recherches autour de ces rapports pourraient aider à réduire la stigmatisation associée à ce sujet.

« À la NASA, nous sommes des scientifiques, nous aimons les données. Nous aimons toutes les données. Et s’il y a quelque chose qui doit être signalé, nous voulons que les gens puissent sentir qu’ils peuvent le signaler », Nicola Fox, administratrice associée de la NASA. La Direction des missions scientifiques de la NASA, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse.

L’agence spatiale a tenu cette réunion d’information pour partager des détails sur son rapport très attendu sur les PAN, également connus sous le nom d’objets volants non identifiés ou OVNIS. Le rapport, rédigé par de nombreux experts du monde entier, a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves « de haute qualité » sur les PAN pour expliquer ce qu’ils sont, mais qu’ils ne sont pas liés aux extraterrestres.

Le « folklore » de l’UAP et de la vie sur d’autres planètes est en partie la raison pour laquelle l’agence a rédigé ce rapport.

« Nous sommes tous divertis par « Indiana Jones » en Amazonie et par la découverte du « Crâne de cristal » », a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA, à propos des histoires de l’UAP connues du public. « C’est pourquoi nous sommes entrés dans l’arène pour essayer d’aborder ce sujet d’un point de vue scientifique. »

« L’approche actuelle de la collecte de données UAP a conduit à un échantillon limité d’événements et à des données limitées », a déclaré David Spergel, président de la Fondation Simons et président de l’équipe d’étude indépendante UAP de la NASA, lors de la conférence de presse.

Les données sont collectées par une technologie qui scanne le ciel et par les rapports des pilotes, civils et militaires, mais la stigmatisation conduit certains à ne pas signaler les observations d’UAP.

« Nous savons qu’il manque des données », a déclaré Spergel.

« LA SCIENCE DOIT ÊTRE LIBRE » : COMBATTRE LA STIGMATISATION

Pour lutter contre la stigmatisation sur le sujet, la NASA espère inciter le public et les pilotes à signaler les anomalies. L’un des moyens d’y parvenir consiste à intégrer la déclaration des PAN dans le système de déclaration de l’aviation.

L’étude de la NASA sur l’UAP contribue également à « déstigmatiser » le sujet en lui donnant de la crédibilité, a expliqué Fox.

Le rapport, qui a duré un an, visait à apporter des réponses à l’UAP en utilisant des données scientifiques. L’agence a utilisé des informations provenant de technologies de surveillance du ciel et de « techniques de crowdsourcing », note le rapport.

Pour mieux comprendre l’UAP et faire passer le discours du « sensationnalisme » à la « science », la NASA a également nommé un directeur de recherche pour l’UAP. Mais l’agence a déclaré qu’elle ne nommerait pas le nouveau directeur pour éviter tout harcèlement.

« La science doit être soumise à un processus rigoureux et rationnel et pour y parvenir, vous avez besoin de liberté de pensée », a déclaré Dan Evans, administrateur adjoint adjoint pour la recherche à la direction des missions scientifiques de la NASA. « Certaines des menaces et du harcèlement sont hors de portée, franchement, pour certains de nos panélistes. »

Dans certains cas au cours de l’étude, les panélistes ont été « trollés » en ligne, a déclaré Evans, mais dans certains cas, cela a été élevé à de « véritables menaces ».

« C’est en partie pourquoi nous ne publions pas le nom de notre nouveau directeur. Parce que la science doit être libre », a-t-il déclaré.