Appel interjeté contre la décision Dragon Symbol | Nouvelles de course

L’entraîneur Archie Watson a déposé un recours contre la rétrogradation de Dragon Symbol de la première place de la Coupe du Commonwealth à Royal Ascot.

Dragon Symbol a dépassé le poteau d’une tête devant Campanelle lors du sprint du groupe 1 la semaine dernière, mais le classement a été inversé par les commissaires d’Ascot après une enquête.

L’audience d’appel du comité disciplinaire indépendant de la British Horseracing Authority doit avoir lieu jeudi prochain, le 1er juillet.

Campanelle a remporté la course, frappant ainsi pour une deuxième année consécutive à Royal Ascot pour l’entraîneur américain Wesley Ward et le jockey Frankie Dettori.

Les commissaires ont conclu que l’interférence dans le dernier sillon et demi « avait amélioré le classement de Dragon Symbol » et « la distance perdue par Campanelle, qui a notamment été retirée de sa ligne prévue et heurtée au moins deux fois, ce qui équivaut à plus que la tête par laquelle elle a été battue ».

Dans un communiqué de BHA jeudi après-midi, il a également été noté que le jockey de Dragon Symbol, Oisin Murphy, ne ferait pas appel de sa suspension de quatre jours pour conduite imprudente.