Appel intelligent à une coopération mondiale lors de la première réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’IA

James Cleverly a appelé à une gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle car elle « ne connaît pas de frontières » lors de la première réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la technologie « modifierait fondamentalement tous les aspects de la vie humaine » et pourrait « améliorer ou perturber la stabilité stratégique mondiale ».

Le Royaume-Uni a présidé mardi la première session du Conseil de sécurité de l’ONU sur les risques de l’IA pour la paix et la sécurité internationales, pièce maîtresse de sa présidence du Conseil ce mois-ci.





Aucun pays ne sera épargné par l’IA, nous devons donc impliquer et engager la plus large coalition d’acteurs internationaux de tous les secteurs James astucieusement

Le développement rapide de la technologie émergente a suscité des craintes quant à son potentiel, ainsi que des espoirs quant aux possibilités qu’elle pourrait offrir.

Les questions sur la réglementation potentielle ont été un problème récurrent ces derniers mois parmi les politiciens et les décideurs du monde entier.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un avertissement sévère lorsqu’il a déclaré que l’utilisation abusive de l’IA pourrait causer « des niveaux horribles de décès et de destruction » et pourrait « amplifier les préjugés, renforcer la discrimination et permettre de nouveaux niveaux de surveillance autoritaire ».

M. Cleverly a déclaré lors de la réunion à New York : « Cela remet en question nos hypothèses fondamentales sur la défense et la dissuasion.

« Cela pose des questions morales sur la responsabilité des décisions mortelles sur le champ de bataille.

« Il ne fait aucun doute que l’IA modifie la vitesse, l’ampleur et la propagation de la désinformation avec des conséquences extrêmement néfastes pour la démocratie et la stabilité.

« L’IA pourrait aider la quête imprudente d’armes de destruction massive par des acteurs étatiques et non étatiques.

« Mais cela pourrait aussi nous aider à stopper la prolifération.

« C’est pourquoi nous devons de toute urgence façonner la gouvernance mondiale des technologies transformatrices, car l’IA ne connaît pas de frontières.

« Aucun pays ne sera épargné par l’IA, nous devons donc impliquer et engager la plus large coalition d’acteurs internationaux de tous les secteurs. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a cherché à positionner la Grande-Bretagne comme un leader mondial de la technologie, Londres devant accueillir le premier grand sommet sur la question plus tard cette année.

Le ministre des Affaires étrangères a énoncé les quatre principes sur lesquels repose la vision du Royaume-Uni.

« Ouvert – L’IA doit soutenir la liberté et la démocratie.

« Responsable – L’IA doit être conforme à l’état de droit et aux droits de l’homme.

« Sécurisé – L’IA doit être sûre et prévisible de par sa conception, en protégeant les droits de propriété, la vie privée et la sécurité nationale.

« Et résilient – l’IA doit être digne de confiance du public et les systèmes critiques doivent être protégés. »

La réunion comprenait également des séances d’information par des experts internationaux de l’IA et des discussions entre les 15 membres du conseil sur ses implications.

Le secrétaire général, M. Guterres, a déclaré : « L’utilisation malveillante des systèmes d’IA à des fins terroristes, criminelles ou étatiques pourrait causer des niveaux horribles de morts et de destruction, des traumatismes généralisés et des dommages psychologiques profonds à une échelle inimaginable.

Alors que l’IA générative a « un énorme potentiel pour le bien », M. Guterres a déclaré que « ses créateurs eux-mêmes ont averti que des risques beaucoup plus importants, potentiellement catastrophiques et existentiels nous guettent.

« Sans action pour faire face à ces risques, nous manquons à nos responsabilités envers les générations présentes et futures. »