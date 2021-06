La pandémie de coronavirus a certainement affecté les études de plusieurs étudiants à travers le pays et dans le monde, les examens étant reportés et l’éducation en ligne pas accessible à tous. Cette situation extraordinaire a fait ressortir le côté créatif de deux enfants qui ont réussi à faire rire les internautes avec leur vidéo hilarante.

Considérant comment la pandémie a contraint de nombreuses personnes à aller au-delà de leur devoir, ces deux enfants pensent qu’ils devraient eux aussi apporter leur contribution. Partagée sur Twitter la semaine dernière, la vidéo montre deux jeunes garçons appelant le Premier ministre Narendra Modi à accepter le sacrifice suprême d’abandonner leurs études afin de rejoindre la lutte contre le coronavirus. La vidéo commence par l’un des garçons disant: «Agar corona se bachne ke liye apni padhai qurbaan karni pade toh Modiji hum tayyar hain (si être à l’abri du coronavirus exige le sacrifice de nos études, alors je suis prêt, Modiji) ! !!” Ceci est suivi par un autre enfant zélé qui dit: « Agar saat saal bhi school bandh karna pade toh yeh balidaan hum denge (si les écoles doivent être fermées pendant sept ans, nous sommes prêts à faire ce sacrifice aussi) !! »

Les enfants enthousiastes qui ont canalisé leur énergie et leur créativité pour lancer cet appel hilarant ont attiré l’attention des internautes. La vidéo a reçu plus de 118 000 vues et 8,9 000 likes depuis qu’elle a été partagée sur le site de microblogging.

Beaucoup ont partagé leur réaction dans la section commentaires du tweet. Rejoignant l’appel lancé par les deux enfants, une étudiante a déclaré qu’elle était d’accord avec eux et souhaitait que son collège reste fermé.

Hm bhi taayar hai band salut rakho college — Nandita Kumari (@Nandita55771167) 6 juin 2021

Un autre utilisateur a applaudi les talents d’acteur des deux enfants, en particulier le deuxième enfant dont la livraison du dialogue gagne leur cœur. Les expressions et le changement de ton de la voix du gamin alors qu’il lance un cri pitoyable de sacrifice, ont certainement rendu la vidéo encore plus divertissante.

Tellement mignon…. la livraison du dialogue du bon enfant est génial… comment il baisse son ton à la fin – Ana…… (@Anamika52307198) 6 juin 2021

De nombreux utilisateurs ont même prédit que les deux enfants ont définitivement un avenir d’acteur et peuvent donner à de nombreux acteurs une course pour leur argent.

