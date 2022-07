Appel d’un médecin concernant le droit de payer pour des soins de santé privés rejeté par un tribunal de la Colombie-Britannique

Le plus haut tribunal de la Colombie-Britannique a rejeté un appel d’une décision historique confirmant les lois sur les soins de santé publics de la province.

Un panel de trois juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté vendredi l’argument du Dr Brian Day selon lequel un juge d’un tribunal inférieur avait commis des erreurs de fait critiques en rejetant sa contestation constitutionnelle d’une loi qui empêche les patients d’accéder à des soins privés lorsque les temps d’attente dans le public système sont trop longs.

Dans ses motifs de jugement majoritairesle juge en chef Robert Bauman a écrit que même si les longues attentes de traitement ont privé certains patients de leurs droits à la vie et à la sécurité de la personne, ces violations sont permises en vertu des principes de justice fondamentale.

Bauman a déclaré que les lois auxquelles Day s’oppose visent à garantir une prestation équitable des soins de santé et à empêcher la création d’un système à deux niveaux où l’accès à un traitement potentiellement vital dépend de la richesse.

«Nous acceptons l’intérêt personnel des Britanno-Colombiens à éviter une longue attente lorsqu’ils ont les ressources nécessaires pour se prévaloir de soins privés afin d’éviter un risque accru de décès. Nous ne minimisons pas la gravité de ce problème», indique le jugement.

“Mais, nous reconnaissons également que l’objectif de l’AMP [Medicare Protection Act] implique de veiller à ce que les personnes qui n’ont pas la capacité de payer ne soient pas ainsi privées de soins médicalement nécessaires.”

La contestation devrait atterrir devant la Cour suprême

Le jugement de la cour d’appel clôt un autre chapitre d’une saga juridique qui a commencé en 2009, mais l’histoire est probablement loin d’être terminée. Day a longtemps dit qu’il s’attend à défendre son cas jusqu’à la Cour suprême du Canada .

Day a ouvert le Centre de chirurgie Cambie en 1996, facturant en privé une variété de procédures différentes, y compris les chirurgies orthopédiques, les coloscopies de dépistage et la chirurgie buccale et plastique. De 2004 à 2013 environ, la clinique a passé un contrat avec les autorités sanitaires pour fournir certains services dans le cadre du régime provincial de services médicaux.

Le Dr Brian Day, un champion autoproclamé des soins de santé privatisés, est photographié à son bureau de Vancouver le 31 août 2016. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Sa contestation constitutionnelle, déposée auprès de quatre patients en tant que codemandeurs, contestait deux articles de la MPA qui empêchent les médecins de la Colombie-Britannique de facturer aux patients un montant supérieur au tarif payé par le biais du Medical Services Plan (MSP) et qui interdisent la vente d’assurances privées qui couvre le traitement fourni dans le cadre du MSP.

Le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, John J. Steeves, a rejeté la contestation en septembre 2020 dans un jugement de plus de 800 pages et a été salué comme une “victoire historique” pour les soins de santé publique.

Les raisons de Bauman pour confirmer les conclusions de Steeves ont été écrites avec l’accord du juge David Harris.

La troisième juge de la cour d’appel, la juge Lauri Ann Fenlon, a souscrit à la décision de rejeter l’appel de Day, mais a conclu que les longs délais d’attente dans le système public sont « grossièrement disproportionnés » par rapport aux objectifs de la loi de la Colombie-Britannique.

Cependant, elle a déclaré que cette violation des principes de justice fondamentale est justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet « des limites raisonnables prescrites par la loi qui peuvent être justifiées de manière démontrable dans une société libre et démocratique ».

Fenlon a écrit que si le système actuel prolonge la souffrance et cause du tort à ceux qui seraient en mesure de payer un traitement privé, elle devait tenir compte du bien commun.

“Les conséquences négatives de l’annulation des dispositions contestées et de l’autorisation des soins privés amèneraient ceux qui ne pourraient pas se prévaloir des soins privés – les plus vulnérables de la société – à attendre encore plus longtemps pour obtenir des soins, augmentant ainsi potentiellement leur risque de préjudice – au-delà de cela, nous avons exister sous le régime actuel », a-t-elle déclaré dans ses motifs concordants.

Le procès initial devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique a duré 194 jours et a entendu les témoignages de 17 patients, 36 médecins et 17 représentants des autorités sanitaires et de la province. Au total, 590 pièces ont été admises au dossier, dont 40 rapports d’experts.