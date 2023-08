Appel d’Interpol pour identifier le corps d’un enfant découvert dans le Danube en Allemagne | Nouvelles du monde

Un appel international est en cours pour identifier le corps d’un garçon retrouvé alourdi par une dalle de pierre et enveloppé dans du papier d’aluminium dans le Danube en Allemagne.

Les restes de l’enfant ont été découverts près de Grossmehring, en Bavière, le 19 mai de l’année dernière, mais on ne sait pas depuis combien de temps il était resté dans l’eau.

Les enquêteurs pensent qu’il était âgé de cinq à six ans et qu’il avait probablement passé du temps à l’extérieur. Allemagne.

Les autorités du pays ont demandé Interpol de diffuser une soi-disant notice noire, comprenant des images de reconstruction faciale, aux 185 pays membres de l’organisation, dont le Royaume-Uni.

Il mesurait environ 110 cm (3 pieds 6 pouces) et pesait environ 15 kg (2 livres 4 livres), avec des cheveux bruns et un sang de type O.

Jürgen Stock, secrétaire général d’Interpol, a déclaré : « Par cette notice noire, Interpol appelle la communauté mondiale chargée de l’application des lois à recouper les bases de données et à consulter les affaires ouvertes ou non résolues. »

« Quelqu’un, quelque part, sait quelque chose sur ce garçon, il est donc tout aussi important de divulguer certains détails publiquement.

« Qu’il ait été victime de trafic, d’enlèvement ou de violences, nous nous engageons à mobiliser toutes les capacités policières d’Interpol pour l’identifier et aider les enquêteurs à faire la lumière sur sa mort. »

La police allemande souhaite également entendre toute personne se souvenant d’un enfant disparu correspondant à la description du garçon retrouvé dans la rivière et dont la disparition pourrait être liée à l’affaire.

Ils peuvent travailler avec Interpol pour aider les proches qui pensent que le garçon pourrait être un membre de leur famille biologique à obtenir une comparaison ADN.

La notice noire a été émise dans le cadre du programme Identifier Me, lancé en mai pour aider la police belge, allemande et néerlandaise à identifier 22 femmes et filles ils croient avoir été assassinés.

Les notices noires, qui sont utilisées pour rechercher des informations et des renseignements sur des corps non identifiés et pour déterminer les circonstances entourant le décès, circulent généralement en interne au sein du réseau mondial des forces de police d’Interpol.