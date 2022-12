Appel d’experts aux femmes enceintes : faites-vous vacciner contre le Covid

“Il est très clair maintenant que si vous êtes enceinte, envisagez de tomber enceinte ou allaitez, pour vous et pour votre bébé, il est très important de vous faire vacciner”, a déclaré le Dr Neel Shah, professeur adjoint à Harvard et médecin-chef de Maven Clinic, un fournisseur de soins de santé numériques pour les femmes et les familles.

Les femmes enceintes, leurs familles et même leurs médecins peuvent ne pas réaliser l’importance de la vaccination en raison de la communication « lente et confuse » des agences de santé publique, a déclaré le Dr Shah.

Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont approuvé sans réserve la vaccination des femmes enceintes qu’en septembre 2021, environ trois mois avant que la variante Omicron ne balaye le pays et des mois après que l’American College of Obstetricians and Gynecologists Society for Maternal-Fetal Medicine ait fortement recommandé les injections pour femmes enceintes.