Appel des joueurs indiens d’esports et de compétences au gouvernement du Tamil Nadu

Une association influente, représentant des milliers d’athlètes indiens d’esports et de joueurs d’adresse, a fait une démarche auprès du gouvernement du Tamil Nadu pour reconnaître les jeux d’adresse comme un sport distinct et ne pas les associer au jeu. Deux prodiges des échecs indiens ont également apporté leur soutien.

L’Esports Players Welfare Association (EPWA), a déclaré dans la représentation que le gouvernement TN devrait fournir un refuge sûr aux joueurs de compétences en ligne professionnels, amateurs et occasionnels en tant qu’exemption du champ d’application de toute législation relative au jeu ou au jeu liée à l’État.

Cela s’est produit dans le contexte d’une controverse qui a éclaté au Tamil Nadu autour du rami et d’autres jeux d’adresse. Le gouvernement du Tamil Nadu a constitué un comité sous la présidence de Justice (Retd.) K. Chandru pour donner des conseils sur la promulgation d’une nouvelle législation sur les jeux en ligne. Le rapport du comité est activement examiné par le gouvernement de l’État.

En outre, le gouvernement a sollicité les contributions de diverses parties prenantes, telles que le grand public, les parents, les enseignants, les joueurs, les militants sociaux, les fournisseurs de services de jeux sur le litige proposé sur les jeux en ligne.

Deux prodiges des échecs indiens de l’Inde ont également prêté leur poids à ce plaidoyer. Le Grand Maître Ankit Rajpara a déclaré : « Le gouvernement central doit prendre des mesures en ce qui concerne ces interdictions arbitraires. Dans le passé, le gouvernement central a rassuré les acteurs lors des réunions des parties prenantes sur le fait que nous ne serons pas traités comme des criminels. Cependant, les gouvernements des États continuent de faire le contraire.

Rathanvel VS, qui a récemment terminé troisième au prestigieux Andorra Chess Open, a déclaré : « Dans le passé, lorsque le gouvernement du Tamil Nadu a interdit les jeux en ligne basés sur les compétences, divers joueurs d’échecs n’étaient pas en mesure de participer aux tournois. Ces tournois nous aident à financer notre coaching, et traiter les joueurs d’échecs de la même manière que les joueurs par un État qui compte plus de 30 grands maîtres et qui vient d’accueillir l’Olympiade d’échecs n’a aucun sens.

Shivani Jha, directeur de l’EPWA, a déclaré: «De multiples législations et le fait de placer les jeux basés sur les compétences dans le même seau que les jeux de hasard conduisent à la criminalisation des joueurs basés sur les compétences. Alors que l’Inde participe à des tournois internationaux et que les développeurs créent de nouveaux jeux, il est impératif que l’État réglemente les jeux en ligne basés sur les compétences. De plus, les tribunaux ont prononcé à plusieurs reprises des jugements déclarant que le gouvernement de l’État ne peut légiférer que sur les jeux d’argent en ligne et non sur les jeux, ce qui finit par mettre les joueurs en danger et les assimiler à des joueurs et à des criminels.

Shivani Jha a récemment dirigé une délégation d’athlètes d’esports et de joueurs d’adresse pour une réunion spéciale avec Rajeev Chandrashekhar, le ministre d’État à l’Électronique et aux Technologies de l’information. L’Inde compte environ 150 000 joueurs d’esports professionnels et semi-professionnels et plus de 400 millions de joueurs en ligne. L’équipe indienne de DOTA 2 a remporté une médaille de bronze aux Championnats du Commonwealth Esports 2022 organisés dans le cadre du CWG à Birmingham.

