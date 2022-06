Appel de révision d’une entreprise de recyclage des eaux usées de San Francisco

La majeure partie du recyclage de l’eau se produit désormais dans des stations d’épuration centralisées, nécessitant des milliers de kilomètres de canalisations pour déplacer l’eau. Cette pratique n’est ni efficace ni bon marché. Mais alors que de plus en plus de municipalités commencent à exiger le recyclage de l’eau dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, les entreprises adoptent de nouvelles méthodes de recyclage de l’eau sur place.

La startup Epic Cleantec, basée à San Francisco, en fait partie. Elle tente de faire évoluer l’industrie de l’eau vers une « approche circulaire », selon son fondateur, en aidant les bâtiments à récupérer et réutiliser les eaux usées sur place. Le système de l’entreprise élimine les solides des eaux usées et les transforme en terre, puis traite l’eau pour qu’elle soit suffisamment propre pour des utilisations telles que les chasses d’eau, l’irrigation, les tours de refroidissement ou la lessive. Ce n’est pas assez propre pour être bu.

« Nous captons toute l’eau sale que vous enverriez normalement dans les égouts, et nous la transformons en eau propre, en sol et en chaleur récupérée des eaux usées », a déclaré le PDG Aaron Tartakovsky. « Nous aidons ces bâtiments à recycler jusqu’à 95 % de leur eau, ce qui représente 95 % d’eau potable en moins que nous devons puiser dans l’approvisionnement de la ville, et nous pouvons à la place recycler l’eau directement sur place, là où elle est produite. »

Tartakovsky soutient que la société « vider et oublier » a besoin d’une refonte, car le changement climatique produit des sécheresses plus graves et prolongées. L’Ouest américain est au milieu de la pire sécheresse en 1 200 ans, selon un rapport récent publié dans la revue Nature Climate Change.

« Nous allons faire économiser les gens sur leurs tarifs d’eau et d’égouts. Et nous visons généralement à donner aux bâtiments un retour sur investissement de moins de sept ans », a-t-il ajouté.

San Francisco a récemment adopté une loi exigeant que chaque nouveau bâtiment de plus de 100 000 pieds carrés soit équipé d’un système de recyclage de l’eau. Il existe des exigences similaires à Los Angeles, et des programmes similaires apparaissent à Denver, Austin, Texas et New York.

C’est la raison pour laquelle Related, un important promoteur immobilier et propriétaire national, utilise Epic. Son système de recyclage de l’eau a été installé au 1550 Mission, un immeuble de 39 étages et 550 appartements à San Francisco achevé en 2020. Le bâtiment peut désormais réutiliser plus de 2,5 millions de gallons d’eau chaque année, selon Related. C’est 2,5 millions de gallons qu’il n’a pas besoin de tirer de l’approvisionnement en eau de la ville.

« La conservation de l’eau étant un problème si critique, c’est en fait une très grande valeur ajoutée à notre proposition de conception et quelque chose que les résidents recherchent, pour que nos bâtiments soient durables », a déclaré Phoebe Yee, vice-présidente exécutive du design chez Related California.

Les tarifs résidentiels d’eau et d’égout aux États-Unis ont dépassé l’inflation de près de 300 % au cours des deux dernières décennies, tandis que la croissance des populations urbaines met à rude épreuve l’infrastructure municipale vieillissante de l’eau.

« Nous le considérons définitivement comme un système rentable à long terme, et puisque nous développons à long terme, ce sont des considérations importantes », a déclaré Yee. « Il y a toujours un coût initial qui entre, et c’est notre investissement, et parce que nous possédons nos bâtiments et que nous les exploitons pendant des années et des années, le retour sur investissement est important. »

Epic Cleantec est soutenu par J-Ventures, J-Impact, Echo River Capital et LL&P, Inc. Il a levé un peu plus de 13 millions de dollars à ce jour.