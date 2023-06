Le contrecoup d’une publicité Zomato pour son contenu de caste présumé, et l’action ultérieure de la Commission nationale des castes répertoriées est un signal d’alarme pour que l’industrie indienne de la publicité essaie de s’engager avec les réalités sociopolitiques et de ne pas être inconsciente de la caste. .

Mardi, la plateforme de livraison de nourriture a été mise en demeure par la Commission nationale des castes répertoriées pour son annonce mettant en scène le personnage « Kachra ». C’était une semaine après que le service de livraison de nourriture ait retiré l’annonce après un énorme contrecoup sur sa représentation de Kachra, établissant des parallèles avec un personnage du même nom du film Lagaan. L’annonce montrait une personne, le même acteur qui jouait le rôle dans le film, comme un objet inanimé comme une table ou une plante en pot.

Une publicité destinée à promouvoir le message du recyclage a fini par provoquer l’indignation, beaucoup la qualifiant de déshumanisante et insultante pour les Dalits.

Cela fait une semaine que Zomato a retiré l’annonce, mais le problème est clairement plus que cela. C’était un autre rappel que la publicité en Inde est souvent sourde et continue d’ignorer notre contexte social, c’est pourquoi les marques et les entreprises doivent mieux aborder la question de la caste.

Il ne semble pas non plus faux de demander que lorsque les géants américains de la technologie montrent un souci de comprendre la caste, et lorsque le cinéma indien et les émissions OTT ont enfin commencé à faire des efforts pour faire venir des personnages de communautés marginalisées pour jouer des rôles inspirants et proéminents, Qu’est-ce qui empêche l’industrie indienne de la publicité de devenir plus représentative ?

« Étude de cas Zomato Ad sur comment ne pas être créatif »

Le professeur Suryakant Waghmore, qui enseigne la sociologie à l’IIT-Bombay, a déclaré que l’industrie de la publicité n’est pas formée aux bases de la société indienne. Il y a beaucoup à apprendre de l’Occident, en particulier la façon dont ils gèrent la course, a-t-il dit, ajoutant que la publicité Zomato devrait servir d’étude de cas sur la façon de ne pas être créatif.

« Nous constatons des changements dans le cinéma et les plates-formes OTT. J’ai été consultant pour certaines plates-formes OTT et elles souhaitent de plus en plus représenter les groupes marginaux sans préjugés, mais beaucoup de choses doivent changer dans le secteur de la publicité. »

Il a déclaré que l’épisode de Zomato est un signe de la culture en décomposition qui persiste dans l’industrie de la publicité. « Ce qui est embarrassant, c’est que les créateurs de Lagaan ont eu suffisamment de réactions négatives pour la façon dont ils avaient imaginé le personnage de Kachra et les préjugés de caste qu’il incarnait », a-t-il déclaré. Il a également souligné que la publicité avait été vivement critiquée par des groupes actifs de Bahujan sur les réseaux sociaux, soulignant la sensibilisation limitée des castes supérieures à la reconnaissance de ces problèmes liés aux castes.

Beaucoup disent que la publicité indienne n’est pas équipée pour interagir avec nos réalités sociopolitiques.

Le gourou de l’image Dilip Cherian a déclaré que les agences de publicité vont souvent au-delà de leur mission pour être « hypercréatives ». Il a suggéré que « cesser et s’abstenir » est une meilleure approche ici, « en particulier lorsqu’il y a une exubérance contre nature à penser que vous pouvez changer le pays grâce à la publicité ».

M. Cherian a ajouté: « La sensibilité nécessaire pour résoudre ces problèmes ne peut pas venir des publicités … 30 secondes ne suffisent jamais pour avoir la nuance nécessaire pour traiter de tels problèmes. »

Dans le passé, de nombreuses publicités ont fait l’objet d’un examen minutieux pour leur représentation insensible des personnages dalits et des problèmes dalits. Par exemple, un fabricant d’électronique a été vivement critiqué il y a quelques années pour avoir fait preuve de suicide et parlé de performances académiques, juste après la mort par suicide du chercheur Rohith Vemula.

Paul Diwakar, un éminent militant dalit, a déclaré qu’il y avait très peu de choses sur la culture ou les aspirations dalits dans la publicité, là où commence l’exclusion. Il devrait y avoir un effort conscient pour être plus inclusif, à la fois dans la pensée et dans la représentation, a-t-il déclaré. « Ce que la publicité Zomato a fait est intériorisé chez beaucoup d’entre nous. Il y a toujours des cas de micro-agression basés sur un certain profilage des membres de la communauté Scheduled Caste, comme exprimer sa surprise quand on les voit utiliser une voiture ou porter de bons vêtements, ou même regarder d’une certaine manière ou même demander aux non-végétariens de manger séparément. Seul un effort conscient peut vérifier cela.

« La publicité nécessite une compréhension critique de la caste »

Sumeet Mhaskar, qui enseigne à la Jindal School of Government and Public Policy, a déclaré que la caste est au cœur du fonctionnement et de la subsistance du capitalisme en Inde.

« Sur 8 387 membres des conseils d’administration, 92,6 % appartiennent aux castes avancées (44,6 % Brahmanes, 44 % Vaishyas et 3,5 % Kshatriyas), 3,8 % OBC et 3,5 % Dalits et Adivasis. Étant donné le contrôle absolu des castes supérieures sur l’économie, il n’y a pratiquement aucune chance que la discrimination de caste soit prise au sérieux. Cela n’affecte pas leurs affaires et donc les choses continueront comme d’habitude. Ni le gouvernement ni le pouvoir judiciaire ne sont jamais intervenus et/ou n’ont agi contre de tels problèmes. Par conséquent, nous ne pouvons rien attendre positif du secteur des entreprises », a déclaré M. Mhaskar.

M. Waghmore a souligné que la caste n’était pas une priorité pour les entreprises, même pour celles qui se livraient à la rhétorique de la diversité et de l’inclusion, et qu’une compréhension critique de la caste devait être intégrée à l’infrastructure éducative des entreprises. « Quelques écoles de leadership ont pris des mesures pour inclure la caste dans leur programme, mais nous avons encore un long chemin à parcourir… », a-t-il déclaré.

M. Mhaskar a souligné que les entreprises indiennes pensent à la diversité des castes en termes d’inefficacité, et qu’il est important de sortir de cet état d’esprit. « Les entreprises doivent faire un effort conscient pour inclure les personnes appartenant à des groupes socialement marginalisés et également rendre l’environnement de travail favorable à la diversité afin que les personnes issues de castes et de groupes marginalisés puissent parler librement des problèmes de discrimination dans leurs bureaux », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la publicité doit être sensible, au lieu de normaliser les pratiques de caste. « L’humour est un instrument puissant. Et déshumaniser un groupe – dans ce cas, les Dalits – a un impact énorme sur leur estime de soi. Zomato n’a jamais accepté que ce qu’ils ont fait était casteiste. Ce n’est que lorsqu’ils le font que nous pouvons considérer cela comme des excuses. .. Ce n’est qu’en parlant de discrimination de caste et de son fonctionnement au quotidien que la marque peut apprendre ce qui est inacceptable », a-t-il déclaré.

« Le rôle du gouvernement est central, et ils doivent intervenir et obliger les entreprises privées à sensibiliser leurs employés à la caste. Si nous laissons aux entreprises le soin de faire volontairement quelque chose contre la caste, elles ne feront rien à ce sujet. . Parce que cela n’affecte pas vraiment leurs affaires », a affirmé M. Mhaskar.