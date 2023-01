Appel de l’opposition pour une réunion d’urgence entre Sunwing et Via Rail

Les députés de l’opposition se sont associés pour convoquer une réunion “urgente” du Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes afin de discuter du traitement réservé aux passagers de Via Rail et des compagnies aériennes pendant la période des fêtes et d’entendre directement le ministre responsable.

« Des centaines de Canadiens ont été bloqués pendant les vacances en raison de conditions météorologiques extrêmes et d’un mauvais service à la clientèle de la part des compagnies aériennes canadiennes et de VIA Rail. Ces difficultés s’ajoutent au traitement troublant des passagers aériens pendant la pandémie », lit-on dans la lettre, envoyée au président du comité. et le député libéral Peter Schiefke. « Les Canadiens méritent des réponses en temps opportun et des comptes à rendre.

En plus de discuter des expériences des passagers aériens et ferroviaires canadiens au cours du mois dernier – au cours duquel de nombreux voyageurs se sont retrouvés bloqués et se sont retrouvés en difficulté au milieu d’une communication médiocre – les partis de l’opposition veulent que le président du comité fasse « immédiatement » des plans pour que le ministre des Transports Omar Alghabra comparaisse et questions de terrain pendant au moins deux heures.

« Il ne suffit pas que le ministre libéral tweete que la situation était inacceptable », a déclaré le porte-parole du NPD en matière de transports et membre du comité, Taylor Bachrach, dans un communiqué. « Il est le ministre chargé de superviser le système de transport du Canada et dispose de pouvoirs spécifiques en vertu de la loi. Si quelqu’un peut faire quelque chose pour protéger les passagers, c’est lui. Les Canadiens méritent de savoir quelles mesures il a prises pendant la crise et qu’il prévoit de prendre à l’avenir pour protéger les passagers. .”

La lettre, signée par les cinq membres néo-démocrates et conservateurs du comité, respecte le seuil pour qu’une réunion soit convoquée rapidement, à la demande d’au moins quatre membres. Selon les règles de la Chambre, une réunion doit être tenue dans les cinq jours civils pour examiner cette demande, avec un préavis de 48 heures aux membres.

Mardi, Schiefke avait annoncé son intention de convoquer une réunion pour entendre Sunwing et Via Rail sur les “retards et annulations inacceptables observés pendant la période des fêtes”, mais n’a pas donné de calendrier pour convoquer cette audience. Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées au Mexique après l’annulation de vols par Sunwing, tandis que de nombreux voyageurs en train ont vu leurs voyages annulés ou considérablement retardés.

Maintenant, les députés de l’opposition veulent accélérer le processus et potentiellement étendre leur travail pour entendre les PDG des principales compagnies aériennes au-delà de Sunwing, ainsi que les aéroports qui sont maintenant aux prises avec des milliers de bagages perdus.

Le porte-parole conservateur des transports et vice-président du comité, Mark Strahl, a déclaré à CTV News que les députés de l’opposition souhaitaient obtenir des réponses sur la série d’échecs observés cette saison des fêtes dès que possible plutôt que d’attendre la fin du mois lorsque la Chambre est programmée. à reconvoquer.

“Nous comprenons qu’en tant que président, vous avez déjà l’intention de convoquer une réunion du comité pour discuter des perturbations de voyage du mois dernier. Cette lettre indique notre désir de tenir une telle réunion dès que possible et qu’elle inclue une comparution du ministre de la dans le but de répondre aux questions des membres du comité », lit-on dans la lettre.



Avec des fichiers du correspondant politique principal de CTV News Channel, Mike Le Couteur

Je viens d’écrire au président du Comité des transports pour demander au ministre @OmarAlghabral’apparition de lors d’une réunion spéciale concernant les perturbations de voyage pendant les vacances. Les Canadiens méritent de savoir quelles mesures il a prises et compte prendre pour mieux protéger les passagers. pic.twitter.com/L8BCMYrAkA — Taylor Bachrach (@taylorbachrach) 4 janvier 2023