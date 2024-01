Appel d’artistes pour la célébration du Mois de l’histoire des Noirs – The Vacaville Reporter

Askari Sowonde Productions recherche des poètes, des chanteurs et des danseurs qui souhaitent participer à la célébration du Mois de l’histoire des Noirs, « Une expérience consciente », le 24 février au Musée naval et historique de Vallejo.

Les artistes intéressés sont invités à envoyer un message à Askari Sowonde sur Facebook et à fournir leur numéro de téléphone, leur nom et leur genre de musique, de poésie ou de danse. Les candidats doivent nous contacter dès que possible pour être pris en compte pour l’événement. Cependant, le fondateur de l’ASP, Mz. Askari a déclaré qu’elle était toujours à la recherche d’artistes de qualité et qu’elle pourrait envisager des candidatures pour de futurs événements.

Alors qu’elle approche de ses 15 ans d’organisation de cet événement, l’organisatrice d’événements chevronnée Mz. Askari est un ardent défenseur d’une célébration culturelle axée sur l’histoire et non sur l’argot ou les jurons contemporains.

“Je n’essaie pas de réduire votre voix, mais ce n’est pas bien pour cet événement”, a-t-elle déclaré en réponse à certains thèmes musicaux.

Au lieu de cela, Mz. Askari a déclaré qu’elle aimait décrire l’objectif principal de l’événement comme étant ludo-éducatif. En qualifiant l’événement de célébration consciente, Mz. Askari distingue l’événement communautaire comme quelque chose conçu pour que toute la famille puisse en profiter.

« L’histoire des Noirs consiste toujours à garder notre histoire vivante », a déclaré Mz. » dit Askari. « Il s’agit d’apprendre d’où vient toute cette musique, qui était initialement l’Afrique », a-t-elle expliqué, en utilisant l’exemple de la façon dont les tambours faisaient partie intégrante de la transmission des messages.

Mz. L’approche consciente et éducative d’Askari est présente tout au long des festivals et concerts qu’elle prévoit, plus récemment, lors de la 23e édition annuelle de Vallejo Community Kwanzaa. “Toutes les chansons sauf une étaient des chansons conscientes”, a-t-elle déclaré, donnant des exemples comme “Rise up” et “What’s Going On” de Marvin Gaye.

“Des Derniers Poètes au hip-hop, les gens doivent comprendre d’où ils viennent”, a déclaré Mz. » dit Askari.

Citant l’un des principes de Kwanzaa, Mz. Askari a souligné l’importance de l’économie coopérative. « Il est temps pour nous de commencer à nous soutenir les uns les autres, pas seulement de nous asseoir et de parler de notre soutien mutuel, mais de le faire réellement. »

Un exemple de ce soutien communautaire est évident lorsque des artistes professionnels viennent de Los Angeles pour faire don de leurs performances.

Parmi les autres participants notables figurera Leila Steinburg, qui apporte sa propre connaissance approfondie de l’industrie musicale en tant que premier manager de Tupac Shakur. Steinburg, ainsi que les artistes qui se produiront, participeront à une séance de questions-réponses après la partie performance de l’événement.

En réfléchissant aux années passées, Mz. Askari a déclaré qu’elle était convaincue que « celui qui montrerait était censé être là », ajoutant que l’objectif était toujours une salle comble. “Parfois, il y a cette chose spéciale à laquelle les gens étaient censés venir.”

SI VOUS ALLEZ:

QUOI: Une expérience consciente avec Poetry By The Bay

Une expérience consciente avec Poetry By The Bay OÙ: Musée naval et historique de Vallejo, 734 rue Marin, Vallejo

Musée naval et historique de Vallejo, 734 rue Marin, Vallejo QUAND: 24 février, de 18h à 20h30

24 février, de 18h à 20h30 DES BILLETS: 5$ à la porte.