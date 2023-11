Appel aux résultats de Sphere Entertainment Co pour le premier trimestre 2024

Participants

Andrea Greenberg ; Président et chef de la direction de MSG Networks ; Sphère Entertainment Co.

Ari Danois ; vice-président directeur des relations internationales, des communications financières et de la trésorerie ; Sphère Entertainment Co.

James Lawrence Dolan ; Président exécutif et chef de la direction ; Sphère Entertainment Co.

Représentant non identifié de l’entreprise

Benjamin Daniel Swinburne ; MARYLAND; Morgan Stanley, Division de la recherche

Brandon A. Ross ; Associé et analyste médias et technologies ; Partenaires LightShed, LLC

David Karnovski ; Analyste; JPMorgan Chase & Co, Division de la recherche

David Carl Joyce ; Analyste de recherche; Partenaires de recherche portuaire

Paul Alexandre Golding ; Analyste; Recherche Macquarie

Présentation

Opérateur

Merci d’avoir participé et bienvenue à tous à la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2024 de Sphere Entertainment Company. (Instructions de l’opérateur). Je vais maintenant céder la parole à Ari Danes, Relations avec les investisseurs. Monsieur Danes, allez-y s’il vous plaît.

Ari Danois

Merci. Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2024 de Sphere Entertainment. L’appel d’aujourd’hui débutera avec notre président exécutif et PDG, Jim Dolan, qui fera le point sur Sphere. Cela sera suivi d’une mise à jour d’Andrea Greenberg, présidente et directrice générale de MSG Networks. Je terminerai ensuite par un examen de nos résultats financiers pour la période. Après nos remarques préparées, nous ouvrirons l’appel à questions. Si vous ne disposez pas d’une copie de la publication des résultats d’aujourd’hui, elle est disponible dans la section Investisseurs de notre site Web d’entreprise.

Veuillez prendre note de ce qui suit. La discussion d’aujourd’hui peut contenir des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De telles déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances ou de résultats futurs et impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux. dans les déclarations prospectives.

Veuillez vous référer aux documents déposés par la société auprès de la SEC pour une discussion sur les risques et les incertitudes. La société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être discutées lors de cet appel. Aux pages 4 et 5 du communiqué de résultats d’aujourd’hui, nous fournissons des états consolidés des résultats et un rapprochement du résultat opérationnel avec le résultat opérationnel ajusté, ou AOI, une mesure financière non conforme aux PCGR.

Et sur ce, je vais maintenant céder la parole à Jim.

L’histoire continue

James Lawrence Dolan

Merci, Ari, et bonjour à tous. Le prochain chapitre de notre entreprise a officiellement débuté avec l’ouverture de Sphere à Las Vegas fin septembre. Après de nombreuses années de préparation, les débuts de Sphère ont attiré l’attention du monde entier, générant une importante couverture médiatique et sur les réseaux sociaux. En fait, notre portée totale estimée dans les jours qui ont immédiatement suivi l’ouverture était d’environ [7 billion] par jour. Les invités, les artistes, les annonceurs et les sponsors potentiels peuvent désormais découvrir ce nouveau produit et nous sommes très heureux de la réponse.

Notre voyage avec Sphere ne fait que commencer. Et même s’il faudra un certain temps avant que Sphere réalise tout son potentiel, nous avons pris un bon départ. Comme vous le savez, U2 a ouvert la salle et est maintenant au milieu de sa tournée multishow. Jusqu’à présent, tous les concerts de U2 étaient complets. Et compte tenu de la demande, nous avons récemment annoncé que nous ajouterions 11 spectacles supplémentaires. Cela amènera les groupes à animer leur Sphère jusqu’en février avec un total de 36 représentations. L’incroyable réaction suscitée par la diffusion des U2 à Sphere n’a fait qu’accroître l’intérêt de la communauté artistique pour jouer dans cette salle. Et nous discutons avec des artistes d’une grande variété de genres, notamment en discutant de séries de [varying links]. Nous prévoyons d’héberger deux frais de résidence supplémentaires au cours du second semestre de cet exercice et sommes impatients de partager plus de détails.

Comme vous le savez, nous avons conçu Sphere pour qu’il soit occupé 365 jours par an avec plusieurs événements par jour pendant plusieurs jours. Un élément essentiel de cette stratégie est l’expérience Sphere qui a débuté le 6 octobre, avec la participation de Postcard from Earth de l’Académie du directeur nommé, Darren Aronofsky. Nous avons été très satisfaits de l’accueil réservé à l’expérience Sphère par nos invités ainsi que de la critique reçue par Postcard from Earth pour ses visuels captivants et l’utilisation des technologies immersives du lieu pour engager les sens et enchanter notre public.

Cela s’est traduit jusqu’à présent par de fortes ventes de billets. Jusqu’à la fin octobre, nous avons rapporté chaque jour plus d’un million de dollars en ventes quotidiennes moyennes de billets. À mesure que nous en apprenons davantage sur notre public et le lieu, nous planifions déjà des moyens de continuer à améliorer la catégorie de contenu signature. Il s’agit de la première des différentes itérations de l’expérience Sphère. Cela implique de peupler l’atrium avec des expositions technologiques supplémentaires et, parfois, d’introduire de nouveaux contenus cinématographiques, tout en gardant Sphere à l’avant-garde des expériences innovantes.

U2 et l’expérience Sphere feront tous deux une brève pause la semaine prochaine lorsque nous accueillerons la Formule 1 et son premier Grand Prix de Las Vegas sur nos terrains. Nous sommes ravis de présenter Sphere aux millions de fans de Formule 1 que nous suivrons dans le monde entier.

Dans le cadre de notre accord, la F1 prendra le contrôle de Sphere sur plusieurs jours, y compris l’utilisation du contenu lié au taux d’affichage d’Exosphere et des activations de marque convaincantes. Comme vous l’avez sûrement constaté, notre dynamique s’est renforcée en ce qui concerne la publicité sur l’Exosphère.

Début septembre, nous avons accueilli notre première campagne de marque officielle avec U2 en soutien au NFL Sunday Ticket. La campagne de 2 semaines de U2 a transformé de manière créative l’Exosphère et les casques des 32 équipes avant le début de la saison de la NFL. Cela a été rapidement suivi par des campagnes d’autres marques de premier plan, notamment PlayStation, Meta, Xbox et Coca-Cola, ainsi que par le contenu artistique de l’artiste de renom Refik Anadol.

Alors que les campagnes publicitaires anticipées sur l’Exosphère sont largement partagées sur les réseaux sociaux, cela amplifie la portée globale de la plateforme bien au-delà des millions de touristes et de résidents locaux de Las Vegas, améliorant ainsi considérablement la proposition de valeur pour nos partenaires.

Nous disposons d’un solide portefeuille d’engagements publicitaires pour l’Exosphère et, au cours des prochains mois, vous constaterez une rotation constante de campagnes percutantes de nombreuses marques mondiales de premier plan. En fait, nous nous attendons à une semaine de revenus record pour l’Exosphère autour du Super Bowl de Las Vegas en février prochain. Nous sommes également en discussions actives avec un certain nombre de marques de premier ordre au sujet de partenariats marketing potentiels et sommes impatients de partager davantage sur nos progrès.

En résumé, nous constatons déjà la capacité de Sphere à inspirer et à émerveiller tout le monde, et le lieu est devenu une destination phare à Las Vegas, mais nous commençons tout juste à gratter la surface et sommes enthousiasmés par jusqu’où nous pouvons aller plus loin. médias de divertissement à l’avenir, y compris vers de nouveaux marchés. Ainsi, même s’il ne faut pas s’attendre à ce que le lieu atteigne tout de suite son plein potentiel économique, notre dynamique se renforce avec des artistes, des promoteurs, des sponsors et des invités du monde entier, et nous restons confiants dans les perspectives à long terme de Sphère.

Avant de passer la parole à Andrea, nous avons annoncé vendredi dernier que Gautam Ranji avait démissionné de son poste de vice-président exécutif, directeur financier et trésorier à compter du 3 novembre. Nous le remercions pour toutes ses contributions au cours de son mandat dans l’entreprise et lui souhaitons bonne chance. dans ses projets futurs.

Et sur ce, je cède la parole à Andrea.

Andrea Greenberg

Merci, Jim, et bonjour. Alors que la saison régulière 2023 et 2024 de la NBA et de la LNH est en cours, nous sommes ravis d’être de retour avec une couverture étendue de nos 5 équipes sportives professionnelles, les Knicks de New York, les Rangers et les Islanders, les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo. Nous sommes également heureux d’annoncer que nous avons récemment atteint le renouvellement des droits pluriannuels avec les Devils du New Jersey. Cette extension, qui débutera la saison prochaine, permettra à MSG Networks de continuer à proposer une gamme complète de jeux des Devils ainsi qu’une couverture convaincante d’avant et d’après-match et d’autres programmes liés aux Devils sur toutes nos plateformes.

Et cette saison, les fans locaux ont désormais la possibilité de regarder notre programmation primée non seulement via leur bouquet de télévision linéaire traditionnel, mais également via notre nouveau service de streaming direct au consommateur et authentifié MSG+ plus, lancé en juin. Ce produit nous permet d’atteindre les millions de foyers de nos régions qui ne reçoivent pas actuellement notre réseau via la télévision linéaire. En plus des abonnés authentifiés des opérateurs de télévision participants, les fans ont la possibilité de s’abonner directement à MSG+ en achetant un abonnement mensuel pour environ 30 $ ou un abonnement annuel pour environ 310 $. Ils ont également la possibilité d’acheter des jeux uniques pour [$9.99] chacun, une offre unique en son genre pour tout réseau sportif régional.

Avant le début de la saison, nous avons commencé à commercialiser nos offres via des canaux linéaires, sociaux et numériques ciblés. Et même s’il est encore tôt, nous sommes satisfaits du premier intérêt que nous avons constaté jusqu’à présent, notamment pour notre offre par jeu, qui offre une voie unique pour les transactions de point d’entrée, une portée plus large et des opportunités de vente incitative.

Au fur et à mesure que nous ajoutons des abonnés et en apprenons davantage sur leur comportement de streaming, nous améliorerons encore nos stratégies marketing pour développer et maintenir encore plus efficacement notre base d’abonnés.

Sur le plan publicitaire, nous prévoyons de bâtir sur le succès de l’année dernière, qui comprenait des revenus publicitaires records pour nos équipes au cours de la saison régulière et une croissance de nos initiatives non basées sur les notes. Nous avons commencé la saison avec une base solide d’annonceurs fidèles dans le cadre d’engagements pluriannuels et avons déjà réalisé de nouvelles ventes avec l’introduction de nos offres D2C, y compris le nouveau partenariat de présentation MSG+ avec Aleve.

Ainsi, alors que le paysage médiatique continue d’évoluer, nous pensons qu’avec notre contenu haut de gamme et notre engagement en faveur de l’innovation, nous sommes dans une position unique pour continuer à générer de la valeur pour les partenaires, les annonceurs et les téléspectateurs.

Sur ce, je vais maintenant redonner la parole à Ari.

Ari Danois

Merci,…