Appel aux cartes alors que la victime de l’attaque de Kamloops fête ses 26 ans

Sue Simpson demande des cartes chaque Noël et chaque mois de juillet pour l’anniversaire de Jessie

La mère célibataire Sue Simpson lance à nouveau un appel pour des cartes d’anniversaire pour son fils Jessie.

Le couple demande des cartes à la communauté chaque Noël et chaque mois de juillet lorsque l’anniversaire de Jessie arrive.

Simpson dit que cela leur donne quelque chose à faire ensemble.

Jessie a subi des blessures qui ont changé sa vie après avoir été attaquée avec une batte de baseball en métal en 2016. Maintenant en fauteuil roulant, sa mère cherche toujours des moyens de faire sourire Jessie et elle dit que lire les centaines de cartes qui arrivent deux fois par an fait juste ça.

Les cartes peuvent être envoyées à :

Jessy Simpson

Case postale 233

Savone, C.-B.

V0K 2J0

Simpson continue de collecter des dons via un GoFundMe pour couvrir les frais de retour de Jessie à la maison le week-end et d’autres nécessités pour son fils.

Jessie aura 26 ans le 26 juillet.

