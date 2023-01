"Appel aux avocats du monde": Innovateur du Ladakh à qui on a demandé de signer une obligation

Le principal écologiste du Ladakh, Sonam Wangchuk, a allégué que l’administration du territoire de l’Union voulait le faire taire alors qu’il était assis sur un long jeûne pour protester contre la destruction de l’écologie de la région et le développement non durable.

Au troisième jour de son jeûne de cinq jours pour sensibiliser à la grave exploitation environnementale de la région, M. Wangchuk a déclaré à NDTV que l’administration du Ladakh tentait de lui forcer la main pour signer une caution pour l’empêcher de diffuser son message et de tendre la main aux gens.

Il a également tweeté une copie de ce qu’il prétendait être la caution qu’on lui avait demandé de signer pour s’assurer qu’il ne ferait aucune déclaration ni ne participerait à des réunions publiques pendant un mois.

“Je suis en résidence surveillée. En fait, bien pire que cela. Si vous êtes en résidence surveillée, vous connaissez clairement les règles et vous pouvez même explorer des moyens légaux de le contrer. Mais en ce moment, je suis détenu dans notre institut et mon les déplacements sont restreints”, a déclaré M. Wangchuk, enveloppé dans une couverture au milieu de montagnes enneigées, à NDTV dans une déclaration vidéo.

Il a cofondé l’Institut himalayen du Ladakh alternatif, ou HIAL, pour lequel il a jeûné. M. Wangchuk avait prévu son jeûne à Khardung La Pass, où la température pouvait chuter à moins 40 degrés Celsius. Il a allégué que l’administration tentait de l’empêcher d’atteindre le col de Khardung La.

“Appeler les avocats du monde entier. L’administration du territoire de l’Union du Ladakh veut que je signe ce cautionnement même lorsque seuls les jeûnes et les prières ont lieu. S’il vous plaît, donnez-moi votre avis. Est-ce juste ? Dois-je me taire ? Cela ne me dérange pas du tout d’être arrêté”, a-t-il ajouté. M. Wangchuk a tweeté, taguant le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le Premier ministre Narendra Modi.

APPEL AUX AVOCATS DU MONDE !!!

Les #Ladakh L’administration de l’UT veut que je signe ce lien même lorsque seuls les jeûnes et les prières se produisent

Veuillez conseiller

Comme c’est juste, devrais-je me taire !

Ça ne me dérange pas du tout d’être arrêté#ClimateFast #6èmeHoraire #Vie #saveladakh@AmitShah @Narendra Modi pic.twitter.com/Lq0gZPOtOf – Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) 28 janvier 2023

La police a déclaré à l’agence de presse PTI que lorsque M. Wangchuk a tenté de se diriger vers Khardung La Pass, ils lui ont demandé de revenir, mais il a résisté. Il a été ramené en justice dans son institut, a déclaré un policier à PTI.

“Il (Wangchuk) n’a pas été autorisé par l’administration à tenir un jeûne de cinq jours à Khardung La Pass car les températures y tombent en dessous de moins 40 degrés Celsius. Il y avait un risque élevé pour lui et ses partisans de se déplacer vers l’endroit et en conséquence , on lui a demandé d’observer le jeûne sur le campus de son Himalayan Institute of Alternative Ladakh (HIAL) “, a déclaré à PTI le surintendant principal de la police de Leh, PD Nitya.

M. Wangchuk a reçu le prix Magsaysay en 2018. Son travail avait inspiré le personnage de fiction, Phunsukh Wangdu, joué par l’acteur Aamir Khan dans le film de 2009 “3 Idiots”.

Il a déclaré que sans mesures préventives, les industries, le tourisme et le commerce non durables continueront de proliférer au Ladakh et finiront par finir la région.

“Des études récentes de l’Université du Cachemire et d’autres organismes de recherche ont conclu que les glaciers de Leh-Ladakh finiront presque à leurs deux tiers s’ils ne sont pas correctement pris en charge. Une étude de l’Université du Cachemire a révélé que les glaciers entourés d’autoroutes et d’êtres humains les activités fondent à un rythme relativement plus rapide », a déclaré M. Wangchuk.

Il a également demandé au gouvernement d’inclure la région dans l’annexe 6 de la Constitution, qui autorise l’administration de certaines zones tribales en tant qu’entités autonomes.