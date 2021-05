Appel aux amis et aux critiques pour qu’ils adoptent les villages qui ont besoin d’aide: Raghav Juyal | Nouvelles des gens

Mumbai: Le danseur, chorégraphe et acteur Raghav Juyal a travaillé dur pour aider les gens, en particulier dans la région rurale de l’Uttarakhand, au milieu de la deuxième vague de la pandémie COVID-19.

Ouvrant sur ce qui l’a inspiré à prendre cette initiative, Raghav a déclaré à IANS: « Mes connaissances et moi avons reçu des appels de détresse de l’Uttarakhand rural pour obtenir de l’oxygène et du matériel de sauvetage pour les patients positifs au COVID-19. Nous avons contacté des agents du gouvernement pour comprendre la situation et on nous a dit qu’une aide de tous les côtés en ce moment est cruciale. Le gouvernement nous a également assuré de nous soutenir dans l’Uttarakhand de toutes les manières possibles. «

Le garçon Dehradun, 29 ans, a exprimé sa gratitude à ceux qui se sont tenus à ses côtés dans cette noble cause.

« Mes amis, connaissances, adeptes, nos bénévoles, amis de l’industrie de la télévision et du cinéma, des représentants du gouvernement et des donateurs du monde entier – je suis étonné et bouleversé de voir à quel point tout le monde se tient à nos côtés dans cette initiative », at-il mentionné.

Interrogé sur ce que Raghav et son équipe ont fait jusqu’à présent pour aider les gens ordinaires de l’État, il a déclaré: «Nous avons pu envoyer des cylindres de type D pour aider Pauri Garhwal avec l’aide d’officiers et de volontaires sur le terrain. l’équipe, et maintenant nous avons beaucoup plus de bouteilles d’oxygène, de médicaments et de lits à venir pour les districts de collines pour sauver la vie de villageois dans le besoin dans les collines lointaines de l’Himalaya.

«À l’heure actuelle, plus de 130 bénévoles, principalement de différentes régions du pays, nous aident à aider les patients à trouver des ambulances, des lits d’oxygène, des bouteilles d’oxygène, des lits de soins intensifs, des donneurs de sang, etc. Les gens travaillent également sur le terrain pour gérer la logistique dans plus de 10 districts. «

S’exprimant sur les problèmes auxquels il est confronté dans le cadre de cette initiative, le danseur a déclaré: « La disponibilité des commodités, de l’équipement, des médicaments, des fournitures, etc. dans les villages éloignés était un problème, tout comme la non-disponibilité de techniciens qualifiés pour faire fonctionner les bouteilles d’oxygène et les concentrateurs. Gérer la logistique entre les différentes villes et villages dans les collines en situation d’urgence est un autre défi. «

Raghav demande également plus de fonds pour mener à bien sa tâche.

« Jusqu’à présent, nous avons épuisé toutes nos aides et sommes en train de collecter plus de fonds. Nous avons lancé une campagne de collecte de fonds et avons besoin de plus de personnes qui peuvent nous faire un don car nous visons à couvrir environ 5000 villages. »

Travailler avec des personnes touchées par le COVID-19 peut également présenter un risque pour sa santé.

Interrogé sur la même chose, Raghav a informé: « Ma famille et moi nous sommes remis du COVID récemment. Nous n’avons pas pu avoir le temps de nous reposer alors que la deuxième vague de COVID faisait son chemin dans les villages reculés. Nous suivons tous les protocoles comme le double masque. , Kit EPI pour les volontaires travaillant sur le terrain et assainissement des boites de fournitures médicales, etc. «

Interrogé si les critiques qualifient son geste de coup de publicité, que dirait-il en réponse? Raghav a souri: « Les critiques auront toujours une opinion sur tout et n’importe quoi. Je ferai tout ce qu’il faut pour aider les habitants de l’Uttarakhand. J’appelle mes amis, adeptes et critiques à se rassembler et à créer des équipes pour adopter les villages qui ont besoin d’aide. N’importe quel village du pays peut être adopté, tout ce que nous avons à faire est de tendre la main de toute urgence. «