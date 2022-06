Appel au chef de la Géorgie à démissionner après la fusillade d’un homme noir

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Des chefs religieux et d’autres personnes à Savannah, la plus ancienne ville de Géorgie, ont appelé mercredi à la démission du chef de la police et à une enquête fédérale sur les fusillades impliquant des officiers locaux, dont une la semaine dernière qui a fait un mort.

Le Georgia Bureau of Investigation a déclaré qu’il enquêtait de manière indépendante sur la fusillade mortelle de vendredi d’un homme que des agents ont repéré en train de marcher vers midi au milieu d’une rue. L’homme, Saudi Arai Lee, 31 ans, de Savannah, vivait dans le quartier où la fusillade a eu lieu.

« Famille après famille pleurent à cause des fils ou de leurs filles abattus par ce service de police et cela doit cesser », a déclaré Elder James Johnson, fondateur du groupe militant Racial Justice Network, lors d’une conférence de presse mercredi.

“Je ne sais pas si c’est la formation ou la peur d’un homme noir, mais il semble qu’ils tirent et posent des questions plus tard, et nous ne pouvons pas et ne tolérerons pas cela”, a-t-il déclaré.

Les officiers ont approché Lee pour lui parler, a déclaré le GBI. L’agence a déclaré que Lee leur avait immédiatement montré son portefeuille, affirmant qu’il contenait son permis d’armes, puis avait soulevé sa chemise et retiré une arme d’un étui.

Les autorités ont déclaré qu’une courte poursuite avait suivi et que Lee avait été abattu par le policier de Savannah, Ernest Ferguson, qui est blanc. Les responsables ont déclaré qu’une aide médicale d’urgence avait été fournie, mais Lee a ensuite été déclaré mort dans un hôpital.

« Cet homme avait un permis légal d’armes dissimulées et a quand même été abattu. Cela ne devrait jamais être une condamnation à mort (pour) un homme noir pour avoir porté une arme », a déclaré Johnson.

L’officier qui a tiré sur Lee a été placé en congé administratif, a déclaré la porte-parole de la police de Savannah, Bianca Johnson, dans un e-mail, a rapporté The Savannah Morning News. Le journal indique que Ferguson est au service du département depuis mars 2021.

Des agents du GBI ont déclaré qu’une arme de poing et un étui avaient été récupérés sur les lieux. Les résultats de l’enquête du GBI seront remis au bureau du procureur de district local pour examen, a indiqué l’agence.

Le meurtre de Lee était le cinquième décès impliquant un officier à Savannah cette année, a indiqué le journal.

Elder James Johnson a appelé à la démission du chef de la police Roy Minter et a déclaré qu’une enquête fédérale devrait être ouverte sur les fusillades impliquant des officiers dans la ville.

“Il y aura une série de manifestations devant ce département de police pour exiger que ce chef de la police démissionne”, a-t-il dit, ajoutant, “nous ne pensons pas qu’il fasse du bon travail dans la formation de ses officiers”.

La porte-parole de la police, dans un e-mail à l’Associated Press, a déclaré que le département ne commenterait pas l’appel de la communauté à une enquête fédérale et à la démission du chef. Elle a réitéré la déclaration précédente du département, confirmant qu’il avait contacté le GBI pour mener une “enquête approfondie et indépendante” sur la fusillade de vendredi.

Elle a également déclaré que la division des affaires internes du ministère avait séparément “lancé une enquête sur les actions qui se sont produites ce jour-là”.

“Les deux enquêtes sont en cours indépendamment l’une de l’autre pour le moment. Une fois que le GBI aura terminé son enquête, l’affaire sera transmise au bureau du procureur pour prendre une décision finale », indique le communiqué.

The Associated Press