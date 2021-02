Le chef de la police d’Irlande du Nord a appelé la région à «se retirer du bord» de la violence au milieu des tensions mijotantes sur l’imposition d’accords du Brexit qui ont gravement perturbé le commerce avec le continent britannique.

Mme Foster s’exprimait après que Dublin ait rejeté comme «irréaliste» son appel à Boris Johnson d’abandonner le protocole d’Irlande du Nord, dans lequel le Premier ministre a signé une frontière douanière en mer d’Irlande dans le cadre de son accord sur le Brexit.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que, si la République voulait être «utile» en utilisant les flexibilités existantes dans l’accord pour alléger les conditions commerciales, l’UE ne déchirerait pas ou ne modifierait pas radicalement le protocole en réponse à «des demandes ou menaces unilatérales. » de Londres.

Pendant ce temps, l’archi-Brexiteer Lord Lamont a averti que la paperasse imposée par le protocole rendait le commerce entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne «non rentable» et augmentait la perspective d’une Irlande unie.

« N’est-ce pas le risque que l’économie d’Irlande du Nord s’éloigne progressivement du marché unique britannique et que le commerce est / ouest soit de plus en plus remplacé par le commerce nord / sud et que cela aura des implications politiques potentiellement profondes », a déclaré l’ancien chancelier. Chambre des lords. «N’est-ce pas ce qui inquiète les gens?

Lire la suite

Les inspections physiques des produits d’origine animale en provenance du continent restent suspendues dans les ports de Belfast et de Larne en raison de préoccupations pour la sécurité du personnel suite à l’apparition de graffitis menaçants.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

La police a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune preuve d’une implication plus large des paramilitaires dans les menaces.

Mais M. Byrne a mis en garde contre la possibilité d’une escalade des tensions au sein de la communauté loyaliste.

«Il est maintenant temps pour les mots sages et les têtes calmes», a déclaré M. Byrne aux membres du Conseil de police de NI.

«Nous devons travailler ensemble pour examiner une feuille de route vers la normalité parce que cela semble être l’occasion qui nous est offerte, de prendre du recul en termes de tension communautaire.»

Mme Foster a lancé son propre appel au calme après une réunion de l’exécutif de Stormont, bien qu’elle ait souligné que la colère augmenterait si les préoccupations des syndicalistes n’étaient pas abordées.

«Nous devrons trouver une voie à suivre, cela devra être trouvé rapidement parce que les perturbations provoquent des tensions communautaires et bien sûr, nous voulons que tout le monde reste calme et nous voulons que les gens agissent par la politique constitutionnelle, mais s’ils étant ignorés, ils deviennent plus en colère et encore plus tendus », dit-elle.

Mme Foster a appelé au remplacement du protocole, qui, selon elle, «n’a pas fonctionné, ne peut pas fonctionner» et a endommagé et perturbé «l’équilibre politique délicat et les relations en Irlande du Nord».

Mais M. Coveney a déclaré à BBC Radio Ulster: «C’est irréaliste de la part d’Arlene Foster.

«Le protocole ne sera pas changé, il s’agit de la mise en œuvre et des flexibilités qui existent.»

M. Coveney a reconnu qu’il y avait eu des «problèmes» avec la mise en œuvre des accords, mais a blâmé la Grande-Bretagne pour ne pas avoir fourni aux observateurs de l’UE un accès aux données sur les mouvements commerciaux comme promis.

Et il a déclaré: «L’UE ne répondra pas sur la base d’exigences unilatérales ou de menaces de conséquences si elle ne donne pas au gouvernement britannique ce qu’il veut.

«Il doit y avoir un engagement réel qui a commencé par rapport à ce qui est possible dans les paramètres du protocole.»

M. Johnson a déclaré mercredi aux députés que le gouvernement était prêt à faire «tout ce que nous devons faire» pour garantir qu’il n’y ait pas d’obstacle au commerce, notamment en invoquant l’article 16 du protocole pour suspendre certaines de ses dispositions.

Lors de discussions avec le vice-président de l’UE, Maros Sefcovic, mercredi, le ministre Michael Gove a demandé l’extension à janvier 2023 des délais de grâce pour lisser les chaînes d’approvisionnement des supermarchés, qui expirent actuellement en avril.

Après des discussions qualifiées de «constructives» par les deux parties, M. Sefcovic doit se rendre à Londres pour de nouvelles discussions la semaine prochaine.

Mais M. Coveney a déclaré que les termes du protocole étaient le résultat de la position de négociation sur le Brexit adoptée par M. Johnson et ne seraient pas substantiellement modifiés.

«Ce n’est pas quelque chose qui est imposé à l’Irlande du Nord par l’Union européenne», a-t-il déclaré. «C’est quelque chose qui a été convenu et négocié en conséquence du type de Brexit que le gouvernement britannique préconisait et voulait, et qui a également été soutenu par le DUP.

Dans un message adressé aux durs Brexiteers, il a ajouté: «Vous devez assumer les conséquences de vos propres décisions. Si vous forcez un certain type de Brexit, cela a des conséquences.

«Et lorsque les problèmes que nous avions tous mis en garde découleraient de ce genre de Brexit, se produiraient en réalité, vous devez en assumer la responsabilité.

«Je ne dis pas qu’il n’y a pas certains problèmes à résoudre et certains problèmes très réels pour les entreprises d’Irlande du Nord que nous devons travailler sur des solutions à résoudre.